En Yaratıcı Ağır Çekim Videosuna Galaxy S9 Plus Paketi

En Yaratıcı Ağır Çekim Videosunu Sen Çek, Galaxy S9+ Paketini Kap!

Samsung Electronics Türkiye, Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın Ultra Ağır Çekim özelliğine dikkat çeken#sendeyavaslat kampanyasını başlattı. Instagram hesaplarında en ilginç ve yaratıcı ağır çekim videolarını paylaşanlar arasından seçilecek 3 kişi Galaxy S9+ Paketi kazanma şansı yakalayacak.

14.06.2018 – Samsung Electronics Türkiye, tüm akıllı telefon kullanıcılarını #sendeyavaslat kampanyası ile yaratıcılıklarını paylaşmaya davet ediyor. 11 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanya sonunda en ilginç ve yaratıcı ağır çekim videolarını paylaşanlar arasından seçilecek 3 kişi Galaxy S9+ Paketi kazanma şansı yakalayacak. Katılımcıların @samsungturkiye hesabını takip etmeleri, #sendeyavaslat etiketini kullanarak Instagram hesaplarında paylaşım yaptıktan sonra www.samsung.com/tr/sen-de-yavaslat adresindeki formu doldurmaları gerekiyor. Katılımcılar arasından seçilecek 3 kişi 64 GB kapasiteli Galaxy S9+, Gear S3 akıllı saat, kablosuz şarj standı ve 128GB hafıza kartından oluşan hediye paketini kazanacak.[1] Kazanan katılımcıları Samsung Electronics Türkiye ve Cheil Worldwide Türkiye birlikte belirleyecek.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın saniyede 960 kare ultra ağır çekim yapabilen yüksek performanslı kamerası, Hareket Algılama özelliği sayesinde ilginç anları anında yakalamayı kolaylaştırıyor. Günlük yaşamdan anları tek seferde 6 saniyeye kadar süren ultra ağır çekim videolarla nefes kesici bir hale dönüştürülebiliyor. Kamera, Ultra Ağır Çekim moduna ayarlandıktan sonra “Tek Çekim” veya “Çoklu Çekim” olarak kaydetmeye programlanabiliyor. Çoklu Çekim’de 20 adede kadar ultra ağır çekim yapılabiliyor. Çekilen ağır çekim videoları geri oynatmak veya ekran görüntüsü olarak kaydetmek de Galaxy S9 ile çok kolay.

#sendeyavaslat kampanyasına katılmak isteyenler Samsung Electronics Türkiye’nin Instagram hesabını takip ederek veya YouTube kanalındaki Slow Mo Guys videolarını izleyerek başarılı bir ultra ağır çekim videosu üretmek için gereken temel bilgileri öğrenebilirler. Kampanyaya katılım koşullarını daha detaylı incelemek ve kampanyaya katılmak için www.samsung.com/tr/sen-de-yavaslat adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Electronics Türkiye YouTube Kanalı Ultra Ağır Çekim Videoları

Karşınızda Slow Mo Guys!:https://www.youtube.com/watch?v=Yo1NPWUky90

Slow Mo Guys (Her Şey Işıkla İlgili): https://www.youtube.com/watch?v=7Q1xkckacbc&t=8s

Slow Mo Guys (Ultra Ağır Çekim Yapmak):https://www.youtube.com/watch?v=2Rm–hCr9Kc