Energizer Power Max P18K Pop Özellikleri Belli Oldu: 18.000 Dev Batarya ile Açılır Kamera

MWC 2019'da tanıtılması beklenen dev bataryalı Energizer telefonun özellikleri belli oldu.

Bataryası ile uzun zamandır konuşulan telefon markasının hakkını verecek gibi gözüküyor. Telefonun adında bulunan Pop ise pop-up kamerası olacağını bizlere anlatıyor. Muhtemelen sadece selfie için gelecek olan açılır kasa kamerası bulunuyor.

Avenir Telecom ile sunulacak telefon boydan boya ekrana sahip olacak.

Powerbank olarak kullanılabilecek

Telefon, 18W hızlı şarjı (USB Power Delivery 2.0) destekler ve bu boyuttaki pil kapasiteleri için hayati öneme sahiptir. P18K'yi güç bankası olarak da kullanabilir ve diğer telefonları ve aksesuarları şarj edebilirsiniz.

Telefonun tasarımı ve pil entegrasyonu en çok merak ettiğimiz nokta. Muhtemelen marka viral olarak adını duyurmak için çirkinde olsa böyle bir telefon üretti. Belli de olmaz ama merak ettiğimiz tasarımı MWC 2019 öncesi öğrenemeyeceğiz.

Telefon muhtemelen U620S Pop ile aynı donanımı kullanıyor olacak. Mediatek işlemcili ve bol ramli bir telefon olarak gelebilir. Böyle olursa tasarımı da ön yüzden yukarıdaki gibi gözükecek.