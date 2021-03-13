Enjin Coin (ENJ) Fiyatı, Grafikler, Piyasa Değeri

Enjin Coin hakkında bilgiler, ENJ coin piyasa ve grafikler.

ENJ Coin Nedir?

Enjin, herkesin blockchain ile geliştirmesini, ticaretini, para kazanmasını ve pazarlamasını kolaylaştıran bir entegre ürünler ekosistemi sunar.

Enjin , 2009 yılında 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir oyun topluluğu platformu olan Enjin Network’ü başlattı. Enjin, 2017’de 18,9 milyon dolar toplayan başarılı bir ICO’nun ardından, herkesin blockchain varlıklarını kolayca yönetmesini, keşfetmesini, dağıtmasını ve entegre etmesini sağlayan bir blok zinciri ürünleri paketi oluşturmaya başladı.

ENJ Coin nerelerde kullanılır

Enjin Platformu, Pazar Yeri, Cüzdan, Kiriş ve diğer araç ve hizmetlerden oluşan Enjin’in araçları, oyun geliştiricilerinin ve stüdyoların satın alma, elde tutma, katılım ve para kazanma stratejilerinin bir parçası olarak tokenize edilmiş dijital varlıkları kullanmalarına olanak tanır.

Enjin ekosistemi, Enjin destekli blockchain varlıklarının değerini doğrudan desteklemek için kullanılan Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olan Enjin Coin (ENJ) tarafından destekleniyor.

ENJ, Enjin Platformu ile oluşturulan blok zinciri varlıklarının değerini doğrudan desteklemek için kullanılan dijital varlık belirtecidir. ERC20 token standardına uygun olarak Ethereum üzerine inşa edilmiştir . ENJ, itibari para birimi veya diğer dijital para birimleri için satın alınabilir ve satılabilir.

ENJ, Gemini gibi bir kripto cüzdanında ve saklayıcıda saklanabilir.

ENJ tokenlerinin arzı 1 milyar ENJ’de sabitlendi.

ENJ coin piyasa değeri?

13 Mart 2021 itibari ile beklenen çıkışını yapan ENJ, an iti bari ile piyasada 2,10 dolardan alıcı bulmaktadır. 24 saatlik piyasası 300 Milyon doları aşmış durumdadır.

ENJ coin nasıl alınır?

Kripto para işlem hacmi ile dünyanın en çok tercih edilen borsası Binance.com aracılığı ile Enj coin alım satımını yapabilirsiniz.