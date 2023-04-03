Epic Games zombi oyununu ücretsiz veriyor

Her geçen gün artış gösteren ürünlerin başında oyunlarda geliyor. Firmalar oyuncu çekebilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bunlardan biri olan Epic Games kullanıcı sayısını artırmak için oyun severlere her hafta ücretsiz oyun veriyor. Efsane oyunları ücretsiz veremeye devam eden platform bu hafta adeta kullanıcıları kalbinden vuracak.

50’den fazla ödülü ve 16 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Dying Light: Enhanced Edition ücretsiz olarak kullanıcılara verilecek. 600 TL satış fiyatı olan Dying Light: Enhanced Edition 6 Nisan- 13 Nisan tarihleri arasında kullanıcılara sunulacak.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Zombilerle içiçe yaşanan bir dünyada oyunculara çeşitli görevler veriliyor. Oyun birden çok oyunculu modu ile kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Görkemli korkutucu bir macera yaşamak isteyenler için oyun kullanıcılarını üst segmente taşıyor.

Hiç olmadığı kadar büyük, görkemli ve korkutucu bir macera yaşatan özel sürüm, deneyimi bambaşka bir düzeye çıkarıyor.

Epic Games haftaya vereceği ücretsiz oyunların arasında Blazing Sails de yer alıyor. 69 TL değerindeki PvP korsan oyunu ücretsiz olarak alınabilecek.