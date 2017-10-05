Eski Android Telefonlarınızı Araç Kamerasına Çevirin

Kullanmadığınız eski Android cep telefonlarınızı araç kamerası olarak kullanın. Her Android telefonun kamerası olduğundan kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Araç kameraları sigorta sorunlarından kurtulmak için bir çok ülkede popüler durumda. Sürücüler sigorta taleplerinin yasal olduğunu kanıtlamak için araç kameraları kullanıyor. Araç kamerası taktırmak pahalı geldiyse veya uğraşamadıysanız bu yazı çok işinize yarayacak.

Neye ihtiyacınız var?

Kendi araç kameranızı yapabilmek için bir Android telefona ihtiyacınız var. Ayrıca telefonu kayıt yapacak kalitede tutabilmek için telefon tutucu ve hafızanız yeterli değil ise bir sd kart işinizi görecektir.

Kullanacağınız telefonun kamerası 480p çözünürlükte kayıt bile yapsa işinizi görecektir. İşin sihri ise araç kamerası için yapılmış uygulamalar. Çünkü telefonunuzun kamerası çok fazla kaliteli çekim yaparak hafızanızı çabuk doldurabilir. Zaten sd kart çabuk dolan bir şey diyorsanız da uygulamaların bunun için çözümü bulunuyor. Güvenlik kameralarında olduğu gibi uygulama eski kayıtları silerek yenilerini ekleyebiliyor.

DailyRoads Voyager

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Nasıl çalışır?

Telefon tutacağına telefonun kamerasının net görüntü alabileceği şekilde yerleştirin. Telefonun usb kablosunu çakmak şarjına veya daha uygun bir girişiniz varsa oraya bağlayın.