Eski model iPhone’unuz yavaşlatıldı mı? Dava açmadan önce bilmeniz gerekenler

BGR.com’da Apple’a dava açmak isteyenler için önceden bir rehber hazırlanmış durumda. Bu rehbere göre herhangi bir dava ve şikayet öncesinde neler yapmanız gerektiği anlatılıyor. Site yurt dışında olduğu için bazı süreçler bizde olduğu gibi olmayabilir.

Şimdiye kadar Apple’ın kasıtlı olarak iPhone’ları yavaşlattığını duymuş olmalısınız. Komplo teorisyenlerinin yıllarca söylediği gibi.. Apple’da bu durumu kabul etti. Şirketin savunması ise enteresan. Eski model telefonların, beklenmedik kapanmalarını önlemek için bu yola gittiklerini savunuyor. Tabi yavaş bir telefonla uğraşmak istemeyen tüketici daha yüksek bir iPhone modeli arayışına gireceği de aşikar.

Eğer Apple’a karşı bir dava açacaksanız öncesinde yapmanız gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Verilerinizi yedekleyin

iPhone’unuzla ne yapacağınıza bakılmaksızın, kişileri, resimleri veya uygulama içeriğini kaybetmemek için verilerinizi yedekleyin. iPhone’unuza yüklediğiniz çeşitli uygulamalarla kullandığınız tüm ayarları ve şifreleri korumak için verilerinizi bir Mac veya Windows’daki bir şifreyle şifrelediğinizden emin olun.

iPhone yaşını belirleme

iPhone yavaşlamaları, en az bir yıl kullanılmakta olan eski iPhone’ları etkiliyor. Yeni bir iPhone satın aldıysanız ve beklenenden yavaşsa, Apple’a geri götürün. Cihaz Apple garantisi altında olmalıdır. Şu anda satışta olan Apple garantili telefon modelleri: iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone SE ve iPhone 6. Son model sadece bazı pazarlarda bulunuyor. Unutmayın, giriş seviyesi iPhone SE, iPhone 5s tasarımında bir iPhone 6’dır.

Yeni bir yükleme yapın

Verilerinizi yedekledikten sonra zamanınız varsa, iPhone’unuzun nasıl davrandığını görmek için temiz bir iOS kurulumu yapmayı deneyebilirsiniz. Yeni desteğini henüz geri yüklemeyin. Bunun yerine, telefonunuzun ne kadar hızlı olduğunu görmek için Geekbench testlerini uygulayabilirsiniz. Skorlar normal çıkıyorsa, iOS yedeklemenizdeki (OS’de ve telefonda çalışmakta olan uygulamalar) bir şey cihazı yavaşlatmış olabilir.

iFixit iPhone 6s teardown

Pilinizin yaşını belirleyin

iPhone’un Ayarlar uygulamasında, telefonun pil yaşını belirleyen bir uygulama yok.

Aşağıdaki uygulamalar bu ölçümleri yapıyor.

coconut Battery

iMazing

Başka uygulamalarda bulabilirsiniz.

Örneğin, 66 günlük eski iPhone X, aşağıda görülen 45 şarj döngüsüne kadar gitti. Her iki uygulama bana aynı sayıda veri verdi.

Mesela iki yaşında iPhone 6s, size 600 adet civarında bir şarj edilme sayısı verebilir.

iPhone yavaş ise skorunuzu Geekbench uygulaması ile ölçebilirsiniz.

Geekbench testlerinizde gösterilen skorlarla ekran görüntülerini alın ve onları bir yere güvenli kaydedin.

Pili değiştirdikten sonra testi tekrarlayın ve ekran görüntülerini alın.

Pili değiştirin

Telefonunuz olması gerekenden daha yavaşsa, şimdi pilinizi değiştirmeyi düşünmelisiniz. Bir Apple mağazasında yaparsanız yaklaşık 79 dolara mal olur ve telefon yaklaşık bir saat içinde teslim edilir.

Bunu kendiniz yapmaya çalışmayın, ancak uygun aletler varsa yapabilir ve bunu bir üçüncü taraf bir servise götürmeyin. Dava açmayı düşünüyorsanız Apple dışında telefona müdahale yaptırmayın.

Dava açma

Telefonunuzun yavaşlamış olduğunu fark ettiyseniz dava açabilirsiniz.

BGR sitesinde dava açmak isteyenler için yapılması gerekenler bu şekilde anlatılmış. Kaynağından (İngilizce) okumak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

http://bgr.com/2017/12/28/iphone-slowdown-issues-test-replace-battery/

Henüz Türkiye’den açılmış bir dava haber gelmedi. Fakat ABD’den bir tüketici (açtı), Fransa’dan geri dönüşümü hızlandırdığı için bir grup dava hazırlığında.