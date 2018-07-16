Esporcu Olmanın Getirdiği Yaygın Sağlık Sorunları ve Sakatlıklar

E-Spor Oyuncusu Sağlığına Dikkat Etmeli

Espor oyuncuları antremanları, canlı yayınları ve turnuvalarındaki tempoları kısa vadede eğlence ile beraber sürdürülebilir gözükse de uzun vadede yıpratıcı sonuçları olabilir. Bazılarının bir spor etkinliği olarak görmesine rağmen fiziksel eksiklik yüzünden saatlerce oyun oynamak bedene ve zihne zarar verir.

Göreceli olsa da yeni bir spor türü olan bu esporun verebileceği rahatsızlıklar uzmanlar tarafından halen araştırılmaktadır. Bir esporcu olmanın getirebileceği yaygın sağlık ve sakatlık sorunlarından bazılarını aşağıda listeledik.

1) Karpal Tünel Sendromu, tekrarlayan hareket nedeniyle bilek yaralanmaları

Karpal tünel sendromu kısaca, sürekli aynı hareketleri tekrarlayan kişilerde görülen bir kas / sinir sistemi hastalığıdır. Bilekteki sinirlerin sıkışması ağrı yapar. Sürekli olarak mouse tıklayabilirssiniz ama mousepadi düzeltirken yoğun bir acı duyabilirsiniz. Karakteristik olarak geceleri eliniz uyuşmuş olarak uyanırlar. Hafif vakalarda dinlenme ve ilaç tedavisi, ağır vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Çoğu genç oyuncu gelen ağrıları görmezden gelir, ancak zaman geçtikçe bu ağrılar çoğalır. Bu durumda çoğu oyuncuyu erkenden emekli edebilir.

2) Kötü duruş ve hareketsizlik sebebi ile çöken akciğer

Popüler oyun web sitesi Kotaku bu yılın başlarında, son yedi yıl içinde, çökmüş bir akciğer olarak bilinen spontan pnömotorakstan muzdarip altı yüksek profilli espor sporcunun bulunduğunu bildirdi. Bunlardan muzdarip olanlar genellikle göğüste, omuzda veya sırtta ağrı hissederler ve nefes almada zorluk çekerler.

Esporcular ve bu hastalık arasındaki ilişki henüz %100 olarak kanıtlanmadı. Ancak web sitesi olayların kötü vücut duruşu, sağlıksız bir diyet, inaktif yaşam tarzı ve kötü nefes alma tekniklerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

3) Performans arttırıcı ilaçlar ve bağımlılık tehlikesi

2015 yılında bir röportajda CS: GO oyuncusu Kory “Semphis” Friesen, tüm ekibinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilacı sürekli olarak kullandıklarını belirtti. İlacın konsantrasyonunu artırdığı ve özellikle oyundayken odaklanmayı arttırdığını söylenmiştir.

Espor dünyasındaki bu haberle ilgili bir hikaye üzerinde çalışan Business Insider sitesi, bunun gibi ilaçların bu esporculara ekstra avantaj sağladığına dair çok az kanıt olduğunu iddia ediyor. Bu ilaçların kötüye kullanılmasının kalp hızını ve kan basıncını artırdığını söyleyebilirler. En kötüsü, ilacın bağımlılık yapabilmesi ve bu ilacı espor sebebi ile bir doktor reçete etmeyeceği için dozajının ayarlanamacağını söylüyorlar.

Sadece ilaç değil, kafein içeren içecekler ve enerji içecekleri de aynı ilaçlar gibi vücudunuz tarafından tolerans gösterilip işi sadece bu maddelere bırakabilirler. Ayılmak için sürekli kahve içerseniz, bir süre sonra vücudunuz ayılmak için çaba sarfetmez ve kahvenin gelmesini bekler.

4) Zihinsel yorgunluk ve erken tükenmişlik

Refleksler esprocular için zaferin ahatarı. Sağlam bir stratejiye odaklanma ve refleksler birleşince kazanmak normal. Ancak bu efor sırasında oyuncular muazzam bir baskıya maruz kalıyorlar.

Espor oyuncularının çoğu genç yaşta alışık olmadıkları bir dünyaya giriyorlar. Haşka açık bir figür haline geliyorlar ve günde 14-16 saat antreman yapıyorlar. Bir makalede ESPN, espor oyuncularının çoğunun yirmili yaşların ortalarında yorgunluk ve tükenmişlik sebebiyle emekliye ayrıldıklarını savunuyor.

5) Kötü beslenme ve egzersiz eksikliği

Daha öncede belirttiğimiz gibi uzun süreler bilgisayar başında vakit geçilirince başka meseleler için vakit kalmıyor. En önemlisi fiziksel hareketlere hiç zaman ayrılmıyor. Bu noktada belirtmek isteriz, bir çok espor ekibi oyuncuların sağlıklı kalması için profesyonel uzmanlarla çalışmaya başladı.

Bu unsurları göz ardı eden bir espor ekibi uzun ömürlü olamayacak veya sürekli oyuncu değişikliği yaşayacaktır.

Makale rappler.com dan çevrilmiş olup, röportajlar ve araştırmalar kaynaksız olduğu için ekleme yapılmadı.

Günümüzde 20'li yaşlarında kariyerini bırakan veya en azından 1 yıl espor kariyeri deneyen / denemek siteyen bir çok gencin bu konulara dikkat etmesi dileği ile bu yazımızı yayınladık. Herkese sağlıklı oyunlar dileriz.

Aranızda espor oyuncusu olarak kendini gören ve fiziksel egzersizlerineri ve sağlıklı beslenmesine dikkat eden kaç kişi var? Yorumlarınızı bekliyoruz.