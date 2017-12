Ethereum Cüzdan Uygulaması Kullananlar Dikkat, Apple App Store Üzerinde Sahte Cüzdan Uygulamaları Tespit Edildi

Ethereum, Bitcoin ve türevi elektronik paralarla yatırım yapanları yakından ilgilendiren bir haber ortalığı karıştırdı. Habere göre gerçek bir Ethereum cüzdanı gibi hareket eden bir uygulama markte girdi.

Sahte bir cüzdan uygulaması, Apple App Store‘da gizlice yer almayı başardı. Ethereum cüzdan uygulaması MyEtherWallet gibi davranan uygulama, uygulamalara sızmakla kalmayıp finans uygulamalarında ilk 3’e girmeyi başardı. Şu sıralar devam eden elektronik para çılgınlığı sebbeiyle bunu normal karşılayabiliriz.

Neyse ki uygulama silindi

Fiyasko ortaya çıkınca, MyEtherWallet, sahterkarlıkla ilgili App Store’a başvuru yaptıklarını ve uygulama ile alakalarının olmadığını belirtti.

Bugün ise uygulamanın marketten silindiği haberini paylaştı.

The false MyEtherWallet app has been removed from the iOS store. Finally.

Thank you a TON to everyone who signal boosted this for us, including @verge and @TechCrunch.

You’re all the best. 🙏 😻

— MyEtherWallet.com (@myetherwallet) 11 Aralık 2017