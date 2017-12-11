Ana Sayfa / Haberler / Ethereum Cüzdan Uygulaması Kullananlar Dikkat, Apple App Store Üzerinde Sahte Cüzdan Uygulamaları Tespit Edildi

Ethereum Cüzdan Uygulaması Kullananlar Dikkat, Apple App Store Üzerinde Sahte Cüzdan Uygulamaları Tespit Edildi

PetaBayt 11 Aralık 2017 Haberler Yorum

Ethereum, Bitcoin ve türevi elektronik paralarla yatırım yapanları yakından ilgilendiren bir haber ortalığı karıştırdı. Habere göre gerçek bir Ethereum cüzdanı gibi hareket eden bir uygulama markte girdi.

Sahte bir cüzdan uygulaması, Apple App Store‘da gizlice yer almayı başardı. Ethereum cüzdan uygulaması MyEtherWallet gibi davranan uygulama, uygulamalara sızmakla kalmayıp finans uygulamalarında ilk 3’e girmeyi başardı. Şu sıralar devam eden elektronik para çılgınlığı sebbeiyle bunu normal karşılayabiliriz.

Neyse ki uygulama silindi

Fiyasko ortaya çıkınca, MyEtherWallet, sahterkarlıkla ilgili App Store’a başvuru yaptıklarını ve uygulama ile alakalarının olmadığını belirtti.

Bugün ise uygulamanın marketten silindiği haberini paylaştı.

Sahte uygulama 4.99$ satış fiyatı ile marktette yerini almıştı. Fakat uygulamanın dolandırıcılığı başarıyla yapıp yapmadığı henüz belli değil.

Kaynak: TechCrunch 

Etiketler

Yorum

  1. Nick
    11 Aralık 2017 at 20:33

    İnsanlar aptal ise, Apple, buna yardımcı olamaz.

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkında PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

Güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları.
Petabayt © 2017 Tüm hakları saklıdır