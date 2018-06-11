Everest Dağında Yön Bulmak İçin Kullanılan Ölü Bedenler

Everest, 8.848 m yüksekliği ile Himalaya dağlarının tepesi. Nepal ve Çin sınırında yer alıyor. Her yıl yüzlerce dağcı bu efsane dağa tırmanmak için geliyor.

Adına filmler yapılan bu dağın ilginç bir yönü de bulunuyor. Dağda bulunan ölü bedenler. Evet dağdaki ölü bedenler yıllardır oldukları yerde durdukları gibi dağcıların yönlerini bulmak için kullandıkları objeye dönmüş durumda.

Everest üzerinde 200’den fazla ceset olduğu düşünülüyor. İşte o ölü bedenlerden bazıları;

Everest Dağı’nda ölü bir bedeni kurtarmak neredeyse imkansız olduğu için, bir çoğu orada bırakıldı, isimlendirildi ve simge olarak kullanıldı.

En çok bilinen ise Yeşil Çizmeler adı verilen bu beden. Gerçek adı Tsewang Paljor. 1996 yılında hayatını kaybeden bu dağcı, iniş sırasında bir kar fırtınası sebebiyle öldü.

Bu resim ise Alman dağcı Hannelore Schmatz’a ait. Dağcının çantasına yaslanmış olarak kalan vücudunun, hayatını kaybederken bilincinin açık olduğunu söylüyorlar.

Bu Francys Astentiev’in bedeni (ölüm sebebi: donma / serebral ödem). 1998’de kocasıyla birlikte tırmanıyordu. Dağda ayrı düştüler ve birbirlerini aramaya çalıştılar ama yeniden bir araya gelemediler. Francys ve kocası Sergei ikisi de dağda öldü. Görünüşe göre kocası bir düşerek öldü ve bir yıl sonra bulundu.

Resimler: www.cavemancircus.com

Everest’e tırmanmak bir çok dağcının hayali ve tutkusu. Bazı dağcıların, orada ölmek konusunda bir problemi olmadıkları söyleniyor.

Everest hakkında ilginç bilgiler

Çıkış kuyrukları

Alttaki fotoğraf, dağcıların Everest’e tırmanmak için bekledikleri sırayı gösteriyor. Alman dağcı Ralf Dujmovits, iniş sırasında bu fotoğrafı çekmiş.

Everest dağında 50 bin ton çöp bulunuyor

Dağda kirlilik o kadar fazla ki 2010 yıllarında çevreci bir grup dağdan tam 13 bin ton çöp temizlediler. Bu çöplerden sanat eserleri bile oluşturuldu. Nepal hükümeti bu kirlilik ile baş etmenin yollarını arıyor. 2014 yılında çıkan bir yasa ile dönüşteki dağcılardan 8KG çöp getirmeleri isteniyor. Getirmeyenlere yüksek para cezaları uygulanıyor.

Zirveden HD yayın

Dağın zirvesinde internet kullanılabiliyor ve dağcılar canlı yayın yapabiliyorlar.

En genç ve en yaşlı tırmanıcıları

Everest’in zirvesini gören en genç insan 13 yaşında. En yaşlı insan ise tam 80 yaşında. 81 yaşında bir dağcının da bu rekoru kırmaya çalıştığı biliniyor.

Everest Dağı zirvesinde sıcaklık yazın -35°C ye kadar düşebiliyor.

Tırmanmanın maliyeti 35 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Bu rakamların için rehberlerin ücretleri de bulunuyor.

Everest Dağı her yıl 4 milimetre yükselmektedir.

450 milyon yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Everest’i Google Streetview ile gezebilirsiniz.