Evinizde Sera Kurun: Greenbox

Greenbox ile ev ortamında organik meyve ve sebze yetiştirmek mümkün. Evde sera kurma olanağı sunan Greenbox Arıkovanı’nda

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Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, evde organik sebze ve meyve yetiştirme olanağı sunan Greenbox’ın fonlama sürecini başlattı. Greenbox, topraksız tarım teknolojisi ve özel iklimlendirme yöntemiyle evde sera kurmayı mümkün kılıyor.

Teknoloji alanında yenilikçi projeleri ve girişimcileri ihtiyaçları olan fona ulaşabilmeleri için destekçilerle buluşturan Arıkovanı, Greenbox’ın fonlama sürecini başlattı. Ev ya da ofis ortamında sera oluşturma ve bitki yetiştirme olanağı sunan mobil uygulama Greenbox ile kullanıcılar hiçbir zirai bilgi olmadan ürünlerini yetiştirebiliyor. Seralarını uzaktan kontrol edip izleyebiliyorlar. Greenbox’ın, üretim aşamasına geçebilmek için hedeflediği fon 150.000 TL.

GreenBox Nedir?

Ev ya da ofis gibi kapalı ortamlarda kendi organik meyve ve sebzelerini yetiştirmek isteyenlere yardımcı olan Greenbox, yetiştirilmek istenen bitkiye özel bir iklimlendirme ortamı yaratıyor. Dileyen iklimlendirme özelliklerini kendisi de ayarlayabiliyor. Topraksız tarım (hidroponik) teknolojisinin kullanıldığı uygulamayla bitkiler yüzde 60 daha hızlı büyüyor. Çünkü besin ve suya daha kolay ulaşıyor. Toprakta yapılan yetiştiriciliğe oranla daha az iş gücüne gerek oluyor çünkü kazmaya ya da zararlı otları temizlemeye gerek olmuyor. Bitki topraktan alabileceği tüm zararlı böcek ve bakterilerden korunmuş oluyor. Böylece böcek ilacına ihtiyaç duyulmuyor.

Ar-Ge Çalışmaları

Greenbox’ın Ar-Ge çalışmaları 2015’ten bu yana sürüyor. Önay Akpınar, Orhan Özbek, Dilara Mütevellioğlu ve Ethem İnne’den oluşan Greenbox Ekibi, Arıkovanı’ndan elde edeceği desteklerle projenin testlerini tamamlayarak projeyi hayata geçirmeyi; dolayısıyla organik yiyecek ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyor. Fonlama hedefine ulaşırsa Greenbox ekibi, üzerinde çalıştıkları endüstriyel model için de Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak.

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