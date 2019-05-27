Faber-Castell, ana sponsoru olduğu Yaratıcı Çocuk Festivali son erdi

Festival Coşkusu Sona Erdi. 4 Binin Üzerinde Çocuğun Dünyası Faber-Castell ile Renklendi

Renklerin sihirli dünyasıyla yaratıcılığı eğlenceli hale getiren Faber-Castell, ana sponsoru olduğu Yaratıcı Çocuk Festivali’nde 2 gün boyunca katılımcılarına yaratıcılık dolu anlar yaşattı

Faber-Castell, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türkiye’nin yaratıcılık odaklı ilk çocuk kültür ve sanat festivalinde Yaratıcılık Sokağı ve Özgür Yaratıcılık Alanı’nda 4 binin üzerinde çocuğu ağırladı. Çocuklar ve aileler Faber-Castell’in birbirinden yaratıcı atölye ve deneyim alanlarında keyifli anlar yaşarken, festival kapsamında düzenlenen farklı oyun atölye alanları, söyleşiler, gösteri ve konserlerden oluşan etkinliklere katılma fırsatı da yakaladılar.

Festival boyunca çocuklar, Özgür Yaratıcılık Alanı’nda rengarenk boyalarla başladıkları yaratıcılık yolculuğunu, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi ile gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı. Diledikleri renklerle sualtı canlılarını boyayan minikler, eserlerini 3 boyutlu olarak görerek, yarattıkları eserlerden dev bir sualtı dünyası oluşturdu. Yarattığı canlının dev ekranda ve tablet üzerinde hayat bulduğunu gören çocuklar, sihirli bir yaratıcılık deneyimi yaşadı.

3 farklı yaş grubuna yönelik 5 farklı yaratıcı atölyeden oluşan Yaratıcılık Sokağı’na katılan çocuklar el becerilerini ve düşünme güçlerini geliştirirken, ebeveynler ise onların keyifli anlarına ortak oldu. Aynı zamanda tüm minikler, gün içerisinde Faber-Castell’in çok sevdikleri Kalem Adam maskotlarının dağıttığı sürpriz hediyelerle buluştu.

Bununla birlikte ebeveynler ise sektörün duayen ismi Prof. Dr. Belma Tuğrul’un “Oyunun Gücüne Güven” konulu söyleşisinde, oyunların çocuklar üzerindeki etki ve önemi hakkında bilgiler edindi.

Çocuklarla bir araya gelmekten ve onların yaratıcı dünyasına ilham olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü Nazlı Ercilli Soylu, “Yaratıcılığa ve üretime olan gerçek bir aşktan doğan Faber-Castell, 250 yıldan fazla sürede her kesimden insanın yaratıcılığını ortaya çıkarmasına, üretmesine ve kendini ifade etmesine aracı olmayı amaçlıyor. Biz de hayallerini şekillendirip renklendirerek iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmak vizyonu ile çalışıyor ve bu alanda sürdürülebilir birçok farklı projeye destek veriyoruz. Bu yıl da festivalde ana sponsor olarak yer almak istememizin en önemli sebeplerinden biri çocuklarımıza yaratıcılık odaklı deneyimler yaşatmak. Bu amaçla birbirinden farklı 5 yaratıcı atölyemizle çocukların bakış açısına yeni bir boyut kazandırıyor, motor becerilerinin gelişimini destekliyoruz. Tüm bunlarla birlikte bu yıl, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi ile çocukların sınırsız bir hayal dünyasını keşfetmelerine aracı olduk. Bu deneyimle çocuklar kendi dünyalarını keşfederken, yaratıcılıkla teknolojinin buluşmasıyla eserlerinin canlandığına da tanık oldu. Biz de Faber-Castell olarak çocuklarımızın bu güzel yolculuğuna eşlik ettiğimiz için oldukça mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

Adel Kalemcilik hakkında:

Türkiye’de kırtasiye denince ilk akla gelen ve bir geleneğe dönüşen Adel Kalemcilik, 1969’da İstanbul-Kartal’daki üretim tesisinin açılışıyla faaliyete geçti. Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve 1996 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Adel, dünyanın en eski yazım gereçleri firması olan Faber-Castell ile kuruluşundan bu yana sürdürdüğü iş birliğini 1995 yılında ortaklıkla pekiştirdi. Adel, bu ortaklığın gücü ile Türkiye’ye değer katan yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Temmuz 2015’de Çayırova’daki yeni üretim tesisine taşınan Adel Kalemcilik, 4.500’e yakın ürün çeşidi ile Türkiye’de üretilen ve ithal edilen Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Adeland, Atlas, Max ve Panfix markalarının pazarlama ve satışını gerçekleştiriyor. Perakende sektöründeki deneyimi ve geniş bayi ağıyla 2015 yılında oyuncak sektörüne giren Adel Kalemcilik, kendi yarattığı Adeland markasının yanı sıra dünyanın önde gelen lisanslı markalarının satış ve pazarlamasını yürütüyor. 2018’de TRT ile yaptığı lisans anlaşması ile Adel Kalemcilik, yayınlanan 11 çizgi filmin oyuncak ve kırtasiye lisans haklarına da sahip. 50. Yılını kutladığı 2019 senesinde de özünde barındırdığı “iyilik” değerini benimseyerek eğitimin ve eğitimde yaratıcılığın en büyük destekçisi olan, eğitim, sanat ve spor olmak üzere çok sayıda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.