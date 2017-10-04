Faber Castell’den ödüllü dijital oyun

Fosforlu ve Basmalı arasındaki büyük mücadele Faber-Castell şatosunda başlıyor

Okul hayatının vazgeçilmezi olan Faber-Castell fosforlu ve basmalı kalemler macera dolu bir oyunla hayat buluyor. Heyecanla beklenen ve 6 Ekim’de www.fosforluvsbasmali.com’da başlayacak olan oyuna Facebook hesabıyla kolayca kayıt olunabiliyor.

Faber-Castell, gençlerin okula dönüş heyecanını hareketli bir dijital kampanya ile paylaşıyor. Sınav zamanlarında gençlerin en yakın arkadaşı olan textliner ve onları asla yarı yolda bırakmayan versatil kalemlerin başkahraman olduğu oyunda katılımcılar, yarışacakları tarafları cevapladıkları sorularla belirliyor. Kendini iyi ifade eden, özgüvenli, enerjik karakterler fosforlu takıma dahil olurken mantıklı, sakin ve mütevazı olanlar basmalı takımın üyesi oluyor.

Oyun, Faber-Castell şatosunda, kralın şövalyeye görev vermesiyle başlıyor. Seçilen takıma göre fosforlu ya da basmalı kalem tutan şövalyeler bayrağı en uzağa taşıyabilmek için önüne çıkan engelleri aşmaya çalışıyor. Şampiyonluk ve büyük ödüller için kıyasıya mücadeleye sahne olan oyuna Facebook hesabıyla kolaylıkla kayıt yapılabiliyor.

6 – 23 Ekim tarihleri arasında www.fosforluvsbasmali.com web sitesinde oyunu kazanan tarafta yer alan 3 isim ise büyük ödülün sahibi olacak. Milli Piyango çekilişi ile belirlenecek isimlerden biri Beats Pill Hoparlör, biri Apple Watch, biri ise Beats kulaklık kazanma şansı yakalayacak.

Haftalık yarışmalarda her hafta 10 kişiye sürpriz set!

Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya yarışan Fosforlu ve Basmalı ekiplerden her hafta 10 kişi Faber-Castell’den sürpriz hediye seti kazanacak. Haftalık ödülü kazananların büyük ödülü kazanma şansları da devam edecek.