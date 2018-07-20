Facebook ve Instagramda 13 Yaş Altı Çocukların Hesapları Kapatılacak

Facebook ve Instagram'da 13 yaş altında çocukların hesapları kapatılacak. Zaten bu yaş altında hesap açılamıyor fakat kayıt olurken yaşı tutmasa dahi büyük gösterilen hesapları moderatörler kapatacak. Kapatmak için görevlendirilen moderatörler şüphe duysa dahi hesapları kapatacak.

Daha önce potansiyel olarak reşit olmayan kişilerin hesapları şikayet üzerine kapatılıyordu. Şirket artık agresif bir politika izleyecek ve büyük bir operasyon düzenleyecek.

Hesabı kapatılanlar resmi kurumlardan alınan fotoğraflı bir kimliğe ihtiyaçları olacak. Problem başı ise Facebook'un hesap kaydı sırasında herhangi bir yaş kanıtı sormaması.

Peki bu durum durduk yere nereden çıktı? Birleşik Krallık'ta bir kanalın Facebook içerik incelemesi hakkında yaptığı bir belgesel raporuna yanıt olarak geldi.

TechCrunch'ta yayınlanan haberde, bir Facebook sözcüsü bu durumu kendilerine doğruladığını belirtiyor.

Kimi çevreler ise Facebook'a kayıt olmak için 18 ya da 21 yaş zorunluluğunun getirilmesini istiyor. Facebook üzerinde karşılaşabilecekleri bir çok tehlike bulunuyor. Facebook üzerinde çocukların karşına çıkabilecek içeriklerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Şiddet

Reklam arkasında saklanmış şiddet

Kumar oyunları

Çocukların ulaşım bilgileri (ev, okul gibi)

Bu haberleri görerek yaşlarını değiştirmek isteyenler için de kötü bir haber var. Hesaplarınız bu sebeple askıya alınabilir. Özellikle 18 yaş üstünde bir kullanıcı yaşını 18 altına çevirmeye çalışırsa bu durum başlarına gelebilir. Aynı şey tam tersini yaparlarsa da gerçekleşebilir. Örnek olarak Google bunu çok eskiden beridir yapıyor.