Facebook 15 Yaşında: Sosyal Medya Devinin Hikayesi

2004 yılında karşılıklı etkileşim ve iletişim üzerine kurulu sağlıklı arkadaşlıkları temel alarak kurulan ve günümüzde 2,3 milyar insanın her gün arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmak, dünyada olup bitenleri keşfetmek ve kendileri için önemli olan şeyleri paylaşmak ve ifade etmek için kullandıkları bir platform haline gelen Facebook, bu hafta 15. yaş gününü kutluyor.

15. yaş günü vesilesiyle Facebook, insanların haber kaynağında görebilecekleri kişiselleştirilmiş “Together in Friendship” videoları da yayınladı.

Facebook’un kuruluşundan bu yana yaşadığı önemli gelişmelerin ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına insanların kullanımına sunduğu teknolojilerin aktarıldığı zaman tüneli infografiğinin Türkçesini sizin için yayınlıyoruz.