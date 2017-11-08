Facebook Çıplak Fotoğrafınızı İsteyecek: İyi Bir Sebeple!

Facebook intikam fotoğraflarının platformunda yayılmaması için bir dizi güvenlik önlemi almayı planlıyor. Kullanıcılarından bu güvenliği sağlayabilmek için çıplak fotoğraflarını istiyor. Bu işlem Avustralya’dan başlayacak.

Facebook’tan Ahlaksız Teklif (Bu başlığı hangi gazete atacak bilin bakalım 🙂

Avustralya hükümetinin e-güvenlik birimi web sitelerinde bu durumu duyurdu. Online güvenlik birimi, dünyanın en büyük sosyal medya ağında, kullanıcıların kendi rızaları dışında fotoğraflarının yayılmaması için Facebook ile bir pilot programa katılıyor.

ESafety ofisine göre, Avustralya’daki bir Facebook kullanıcısı, çevrimiçi olarak yayılmış bir fotoğraf hakkında endişe ediyorlarda bir form dolduracak ve Messengerlarına kendi resimlerini yükleyecek.

Facebook bilgilendirdikten sonra, herkesin platformda bu resimleri paylaşmasını önlemek için yapay bir istihbarat aracı (yazılım) çalışmaya başlayacak.

Facebook’un küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis, yaptığı açıklamada, “Küresel güvenlik uzmanlarıyla ortaklaşa geliştirilen bu araçlar, insanları güvende tutmak ve zararı önlemek için yeni teknolojiyi nasıl kullandığımıza bir örnektir” dedi.

Avustralya’nın eSafety ofisine göre, 5 Avustralyalıdan 1’inde istenmeyen fotoğraflar internet üzerinde paylaşıldı.

Avustralya hükümetinin duyuru yaptığı sayfaya gitmek için buradan devam edin.

Avustralya’dan sesimizi duyan varsa, hiç bir sistem güvenli değildir. iCloud çok güvenli neler oldu herkes biliyor. Hem zaten neden? 🙂