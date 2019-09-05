Zuckerberg’in Tinder Sevdası: Facebook Dating 20 Ülkede Yayında

Bugünden itibaren çevrimiçi buluşma için Tinder gibi üçüncü parti uygulamalara güvenmek zorunda değilsiniz çünkü Facebook, Dating adlı hizmetini başlattı.

Facebook Dating ile başlamak kolaydır, çünkü yeni bir hesap açmanıza gerek yoktur – farklı bir hesap kullanma özgürlüğünüz olmasına rağmen, zaten sahip olduğunuz hesabı kullanırsınız. Programa zaten katılan kişilere önerileceksiniz ve onlar da size gösterilecek – tıpkı Tinder’ın çalışma şekli gibi. Bununla birlikte, eşleşmeyi beklemeniz gerekmez. Yalnızca ileriye gidin ve bir mesaj gönderin veya Beğen düğmesine dokunun.

Tabii ki, insanları rahatsız etme özgürlüğüne sahip olmak kötüye kullanım riski taşıyor. Bu nedenle Facebook, çevrimiçi buluşma hizmetini biraz daha güvenli hale getirmek için bir özellik listesi açıkladı.

Tıpkı Tinder gibi, Facebook Dating’ın da hikayeleri var – Facebook’a gönderdiklerinizi içe aktarabilir ve yıl sonunda Instagram’dan da ekleyebilirsiniz

Facebook zaten çok popüler olduğundan, gelecekteki ortağınızın Arkadaşlar veya Takipçiler listenizde büyük bir şans var. Yeni uygulama, bir listeye kişi eklemenize izin veren Secret Crush adlı bu özelliğe sahip ve daha sonra birinin ezildiğine dair bir bildirim alacak.

Facebook Dating şu anda 20 ülkede mevcuttur: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Laos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa ülkelerinin olmadığını fark edebilirsiniz – Facebook, hizmetin “2020’nin başında” geleceğini vaat ediyor.

Facebook Dating Türkiye’den yüklemek için 2020’yi beklemek zorunda kalabilirsiniz.

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