Facebook, Instagram ve WhatsApp ücretli mi olacak?

Apple’ın reklam politikalarındaki değişiklik sonrası gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan Meta, çözümü Facebook, Instagram ve WhatsApp’a ücretli abonelik seçeneği eklemekle buldu.

The Verge’ün ulaştığı nota göre, yeni bölüm, Meta’nın üçü de milyarlarca kullanıcıya sahip olan ana sosyal uygulamalarında ücretli özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Meta çalışanlarına gönderilen bir notta, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta “olası ücretli özellikleri” belirlemek için yeni bir organizasyon oluşturulması talep ediliyor.

Meta, Apple’ın iOS’taki reklam izleme değişikliklerinin ardından milyarlarca dolar gelir kaybetmeye başlamıştı. Meta’nın bu kararı gelir kaybına bir çözüm olarak ortaya çıktı.

Ücretli abonelik bölümü Meta’nın araştırma başkanı olan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

Meta’nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, The Verge ile yaptığı röportajda, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını söyleyerek. “İnsanların para ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum” dedi.

Düşünülmekte olan ücretli özellikler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Meta’nın geliri neredeyse tamamen reklamlardan geliyor ve uygulamalarında halihazırda çeşitli ücretli özelliklere sahip olmasına rağmen, sosyal medya devi şu ana kadar kullanıcıları ücretlendirmeyi bir öncelik haline getirmedi. Ancak bu durum değişmek üzere.