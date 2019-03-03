Facebook Messenger’da Karanlık Modu Aktif Edin

Facebook bir süredir Messenger uygulaması için karanlık modda çalışıyor. Şirket kısa süre önce çalışmanın hala eksik olduğunu ve karanlık modun resmi olarak hazır hale gelmesi için biraz zaman alacağını açıkladı.

Bununla birlikte, Facebook, Messenger uygulamasının içinde kullanıcıların hemen karanlık moda erişmelerini sağlayan bir sürpriz yerleştirmiş gibi görünüyor. Uygulama, karanlık modun hala betada çalıştığını ve uygulamanın tutarsız olduğunu bildiriyor.

Bununla birlikte, meraklı biriyseniz, Facebook Messenger'da karanlık modu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Herhangi bir sohbeti açın ve kullanıcıya Facebook emoji listesinden moon (ay) emoji gönderin ( özellikle bu ikon).

özellikle bu ikon). Şimdi biraz bekleyin ve ekrandan ay ikonlarının düşmesini seyredin. Uygulamanın üstünde karanlık modu bulduğunuzu söyleyen bir açılır pencere göreceksiniz.

Açılır pencere sizden etkinleştirmek için ayarlara gitmenizi ister. Ayarlar'a girdikten sonra, karanlık modu etkinleştirme seçeneğini göreceksiniz. Karanlık modu açmak için seçim düğmesine dokunun.

Karanlık mod test sürümü tamamlandığında herkese açılan bir özellik olacak.