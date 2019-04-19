Facebook dün bloğunda yayınlanan bir yazıda milyonlarca şifreyi okunabilir bir şekilde bıraktığını belirtti. Facebook normalde giriş sistemlerinin "şifreleri maskeleme yapılarak" toplanması için tasarlandığını söylüyor.

İyi haber şu ki, eğer Facebook'a inanıyorsanız, araştırması şirket içinden veya dışından kimsenin bu şifrelere erişmediğini söylüyor. Tabi bir kaç ay sonra yeni blog yazısı ile etkilenen kullanıcı sayısını arttırmazsa.

Geçen ay, Facebook, 2012 yılına kadar düz metin olarak yüz milyonlarca şifreyi sakladığını itiraf etti. O zamanlar, 200 milyon ila 600 milyon hesabın açıkta kaldığını söyleyebiliriz. Bu açıkta kalma durumu ise herhangi bir hacklenme olmasa bile 2.000 mühendis ve geliştiricinin erişebileceği günlüklerde saklandığını bize gösteriyor.

Normalde sitemize üye olsanız, şifreniz sunucularımıza karmaşık yapıda şifrelenerek ekleniyor. Şifreniz 1234 bile olsa sistem yöneticilerine aşağıdaki gibi gözüküyor.

1234 MD5 Hash: 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055

Tabi siz şifrenizi böyle kolay karakterle oluşturmayın.

Facebook, 2012'de yaklaşık 1 milyar dolar geri Instagram satın aldı. Şirket, Facebook, Instagram veya WhatsApp abonelerinin oturum açarken iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmasını öneriyor. Bir şifre girmenin yanı sıra, başarılı bir oturum açmak için gerekli olan abonenin akıllı telefonuna da bir kod gönderilir. Bunu ayarlamak için, Facebook uygulamanızın ayarlar menüsüne gidin ve "Güvenlik ve Giriş" e tıklayın.

Kaynaklar:

https://techcrunch.com/2019/04/18/instagram-password-leak-millions/

https://www.phonearena.com/news/Facebook-says-millions-of-Instagram-passwords-were-stored-in-plain-view_id115444