Fantastik Telefon Tasarımları Gerçek Oldu: Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Mix Alpha sarma ekranlı, 108MP kamera ile tanıtıldı.

Serbest tasarımcılar yıllardır telefonlar için ilginç ve bir o kadar da fantastik tasarımlar yaparlar. Beklenmedik şekilde sonunda böyle bir tasarım gerçekleşti.

Xiaomi, her zaman Mix serisi için en heyecan verici teknolojilerini koruyor ve yeni çıkan Mi Mix Alpha hayal kırıklığına uğratmadı. Telefon 108 MP kameraya ve Qualcomm’un en yeni yonga setine sahip.

Önce yazı başında bahsettiğimiz fantastik tasarım örneğini verelim.

Şimdi ise yeni tanıtılan Mi Mix Alpha’ya bir göz atın.

Tabi böyle bir telefonun da uçuk bir maliyeti var. 20.000 yen yani 2800 Abd doları. Yaklaşık 2500 Euro. Evet, Mi Mix Alpha Samsung Galaxy Fold ve henüz yayınlanmamış Huawei Mate X’ten daha pahalı.

Muhteşem görünümlü telefonun Snapdragon 855 Plus yonga seti, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı olacak. Pil 40W kablolu hızlı şarj ile 4.050 nano silikon katot güç hücresine sahip.

Xiaomi, bu tasarımın% 180 vücut oranına sahip bir ekran elde etmesine izin verdiğini söylüyor. Alfa X’in katlanabilir telefonundan bile daha yüksek, ancak Alpha paketini açıp tek bir sürekli panel alamıyorsunuz.

Panelde lensler safir camla korunan, üst ve alt kısımlarında 2.15 mm kalınlıkta çerçeve ve arkada kamera şeridi vardır. Kenarlar basınca duyarlıdır ve bildirimler sağlayacaktır. Hoparlör ya da başka bir delik yok – yakınlık sensörü ultrasonik, “Ekran Akustik Teknolojisi” sayesinde ses var ve gelişmiş palmiye reddi teknolojisi var.

Ekranın arkasındaki kısmının, taksi çağırmak, Miomi uygulamasıyla evde Xiaomi cihazlarını kullanmak veya uçuş planını çekmek için ihtiyacınız olduğunda evde arama yapmak gibi önemli senaryoları tespit eden AI algoritmalarına sahip olduğu söyleniyor. Tabii ki, özçekimler için de arka tarafı kullanabilirsiniz. Artık fotoğraflarınız için 108 megapiksele sahipsiniz.

Ana kamerada 1 / 1.33 inç büyüklüğünde bir sensör ve 27MP piksel çekimli çekimler için kullanılan Tetracell teknolojisi bulunuyor. Aşağıdaki Ultrawide nişancı 20 MP görüntüleyiciye ve 117 derecelik FoV’a sahipken, üçüncü çekmece 12 MP telefoto lens.

Bu cihazın çok kırılgan olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Xiaomi onu korumak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Çerçeve bir havacılık sınıfı alaşımdır, arka şerit ise atıcılar için önceden belirtilen safir cam korumalı seramiktir. Büyük miktarda para yatırmaya hevesliyseniz telefon Aralık ayında raflarda yerini alacak.