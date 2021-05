Farsite ile hem oyun oyna hem Airdrop kazan

Farsite, kıyamet sonrası bir hikayeye dayanan bir bilim kurgu ortamında macera unsurlarına sahip, blok zinciri destekli bir sanal alan MMO RTS oyunudur.

Güvensiz bir ortamda çalışan, oyuncuya ait ve oyuncu kontrollü ekonomiye sahip kalıcı sanal evren.

Oyundaki her öğe, bir oyuncu tarafından bulunan malzemeleri kullanan bir oyuncu tarafından oluşturulur. Prodüksiyon bir Taslak, Bileşenler, Gezegendeki Üs ve bazı Krediler gerektirir. Bileşenler, Asteroitler ve Gezegenler üzerinde bulunabilen veya diğer oyunculardan satın alınabilen Kaynaklardan yapılır.

Oyun Öğeleri

Oyundaki her öğe konuma bağlıdır. Bu demektir ki, bir Kaynak bir Asteroid üzerinde çıkarılmışsa, bir üretim sahasına veya kullanılacak veya ticareti yapılacak bir istasyona taşınacaktır.

Farsite evrenindeki tüm öğeler oyunculara aittir ve açık piyasada serbestçe takas edilebilir. Sahiplik hakları, her öğenin oyuncunun dijital cüzdanında depolanan bir token (NFT) olduğu blok zinciri tarafından sağlanır.

Temel Teknoloji

Gemi Gövdeleri ve Modülleri, içinde Credits kilitli bir cNFT protokolü kullanılarak oluşturulan tokenlerdir. Bu, onları Kredi cinsinden kredilere karşı stake etmeye izin verir ve enkaz halindeki Gemiler için sigorta sağlar.

cNFT Protokolü

Kredi, ana ve tek oyun içi para birimidir. Oyundaki hemen hemen her işlem, Kredilerin gerçekleştirilmesini gerektirir. Krediler, 1 FAR = 1’000’000 Kredi oranında herhangi bir zamanda FAR jetonlarına (ERC-20) dönüştürülebilir. Bu oran akıllı sözleşmelerde kodlanmıştır ve asla değiştirilmeyecektir. FAR jetonları, aynı oranda karşılık gelen Kredi miktarını almak için kullanılabilir.

Krediler

Orijinal Taslaklar ve Krediler başlangıçta Mağazadan satın alınabilen Kasalarda dağıtılır. Sınırlı Sürüm Sandıklar, bir daha asla oluşturulmayacak benzersiz Taslaklar içerir.

Mağaza

Zaten birkaç yıldan fazla bir süredir geliştirme aşamasında olmasına rağmen, oyun hala erken aşamalarında.

Lütfen Feragatnameyi okuyun

Oyuncular ve oyunun sorumluları tarafından yönlendirilen kendi kendini dengeleyen, sürdürülebilir bir ortam oluşturmak.

Farsite projesi esas olarak topluluğun desteği sayesinde inşa edilmiştir. Buradan nereye gittiğimiz kesin olmaktan çok uzak, ancak merkezi olmayan evreni bakımlı tutmamıza ve sürekli genişlememize yardımcı olan her katkıyı çok takdir ediyoruz.

