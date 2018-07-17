Fast.com Hız Testi Uygulaması Artık Cihazınızın Yükleme ve Gecikme Hızını da Ölçüyor

Speedtest uygulamasının doğruluğu konusunda memnuniyet olmayanlar için Netflix Fast.com uygulaması, Netflix'in sunucularından aldığı bilgilerle internet hızını ölçer. Daha önce Fast.com hız testi uygulaması sadece indirme hızlarını ölçerdi. Artık söz konusu cihazın yükleme ve gecikme hızlarını da ölçüyor

Gecikme süresi ne anlama geliyor?

Cihazınızın internete ne kadar hızlı gittiğini ölçme işlemi hız testinizi ortaya çıkarıyor. Gecikme süresi ise verilerin cihazınızdan sunucuya ne kadar gecikme ile gittiğini gösterir.

Nasıl kullanılır?

Uygulamayı açın ve hızını ölçün. Ölçme işlemi bittikten sonra "Daha Fazla Bilgi Göster" isimli bir menü göreceksiniz.

Açılan menüde Gecikme ve Yükleme ismi ile iki menü olacak.

Yüksüz yazan kısım, ağınızda hiçbir ağ hareketi olmadan ne kadar gecikme yaşadığınızı gösterir.

Yüklü yazan kısım ise ağınızda farklı uygulamaların işlem yaptığı sıradaki gecikme hızınızı gösterir.

Yükleme hızı ise upload hızınızı gösterir.

Yine alt kısımda test kullanılan internet ve karşı sunucu lokasyon bilgisi de veriliyor.

Fast.com uygulaması son yedi ayda indirme sayısını ikiye katladı. Dünya çapında yarım milyardan fazla hız testi gerçekleştirdiğini de belirtiyor. Uygulamayı iOS veya Android cihazlarınızda indirebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Android için Fast.com

iOS için

İnternet hızınızdan memnun musunuz, yorumlarınızı bekliyoruz.