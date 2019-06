FDR Oyun Cumhuriyeti İstiklal Caddesinde Açıldı

FDR (Fitaş Digital Republic), yaptığı iş birlikleri ile ilk şubesinin kapılarını 21 Haziran Cuma günü İstiklal Caddesi’nde açtı. Toplam 3.600 metrekare alana kurulan merkezde oyun severleri 128 özel yapım bilgisayar, 17 odalı gaming oteli, VIP oyun odaları, canlı yayın alanı, stüdyo ve restoran ile 2 Gbps hızına kadar ulaşan internet bekliyor.

FDR Oyun Cumhuriyeti, 22 şehirde 7/24 hizmet verecek şekilde yatırımlara başladı. 3 yıllık hazırlık süresinden sonra 12 melek yatırımcı ve stratejik ortağın katkılarıyla 30 milyon TL değerleme üzerinden finansman bulan şirket, ikinci şubesini 30 Ağustos 2019’da Ataşehir Metropol’de açmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

FDR, bu eğlence deneyimini oyun severlere sağlayabilmek için yerli ve yabancı çeşitli stratejik ortaklıklar kurdu. Dünyanın en başarılı oyun istasyonu zincirlerinden BattleNet.gr ile oyun merkezini ve Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ile canlı yayın ve çekim stüdyolarını faaliyete geçirdi. FDR ayrıca, dünyanın en büyük dijital oyun pazarlarından biri olan Kinguin.net’in Türkiye operasyonunu yürütmek ve profesyonel takımlara kamp hizmeti veren Esports Performance Center’ları Türkiye’ye getirmek için görüşmeleri sürdürmektedir.

FDR, kuruluşundan itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 projesini kendisine ilke edinerek toplum ve çevre bilinci duyarlılığını arttıracak projelere, hem çalışanları hem de misafirleriyle katkıda bulunmayı hedefliyor.

BASIN BÜLTENİ (21 HAZİRAN 2019, İSTANBUL) – Türkiye’yi yeniden kaliteli sinemayla buluşturan AFM Sinemaları’nın kurucuları tarafından hayata geçirilen FDR Oyun Cumhuriyeti projesinin ilk ayağı İstiklal Caddesi’nde açıldı. Oyun keyfini en üst seviyede sunmak için 3.600 metrekare alana kurulan merkez, Intel Core i9 işlemci, RTX ekran kartı gibi en güncel donanımlarla oluşturulmuş özel yapım 128 adet yüksek performanslı bilgisayar ve 2 Gbps hızına kadar ulaşabilen internet bağlantısı ile oyun severlere evlerinde yaşayamayacakları bir deneyim sunuyor.

Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük dijital oyun merkezi yatırımı

Toplam 12 melek yatırımcıdan 30 milyon TL değerlemeyle yatırım alan FDR’nin CEO’su Adnan Akdemir, şu şekilde konuştu: “Türkiye’de dijital oyun merkezi konusunda yapılmış en büyük yatırıma başladık. Hedefimiz, herkese dijitalin en üst seviyelerindeki teknolojilere kolay erişim imkanı sunarak, evlerinde yaşayamayacakları bir deneyim sunmak ve buna önem veren benzer insanlarla sosyalleşebileceği çevrimiçi ve çevrimdışı alanlar oluşturmak. Bunu yaparken Türkiye’yi ve dünyayı da umursayan bir şirket olmak istiyoruz.”

Dijital oyun dünyasının en başarılı şirketleriyle ortaklıklar

FDR, bu eğlence deneyimini oyun severlere sağlayabilmek için yerli ve yabancı çeşitli stratejik ortaklıklar kurarak; dünyanın en hızlı büyüyen oyun istasyonu zincirlerinden BattleNet.gr ileoyun merkezini, Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ile canlı yayın ve çekim stüdyolarını faaliyete geçirdi. Ayrıca dünyanın en büyük dijital oyun pazarlarından biri olan Kinguin.net’in Türkiye operasyonunu yürütmek için görüşmeler sürüyor. Kinguin bünyesinde yer alan ve profesyonel espor takımlarının kamp yapmak için kullandığı; içerisinde otel, antrenman odaları, eğitim merkezleri gibi alanlar yer alan Esports Performance Center’ları Türkiye’ye getirmek için de çalışmalar devam etmektedir.

FDR CEO’su Adnan Akdemir: “Oyunseverler bu merkezlerde, BattleNet.gr’nin 20 yıldır geliştirdiği yazılım teknolojisini deneyimleyecekler. Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ortaklığı sayesinde, sevdikleri YouTuber’larla FDR stüdyolarında tanışıp, kendi videolarını çekip YouTube ve Twitch platformlarında yayınlarını kolaylıkla yapabilecekler. Eğitimler, etkinlikler ve espor organizasyonlarını tesisimizde veya internet üzerinden izleyip, isterlerse benzer eğlence tercihlerine sahip arkadaşlarıyla uygar bir ortamda sosyalleşebilecekler. Ayrıca 17 odalı otelimizde espor takımları kamp yapabilecek. Bugün 3 senedir planladığımız yeni konseptimizi oyun severlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz.”

22 şehirde açılacak merkezler 7/24 hizmet verecek

Türkiye genelinde 22 şehirde kurulması planlanan ve 7/24 açık olacak FDR merkezleri; yüzlerce özel yapım bilgisayara ve 4000’e yakın popüler oyunun en güncel versiyonlarına sahip olacak. Oyun severler; turnuvalar, yayıncı ve espor takımı buluşmaları, kamplar, özel oyun odaları, cosplay yarışmaları, masa oyunları ile sosyalleşecek; sevdiği ve hayran olduğu yayıncı, fenomen ve profesyonellerle buluşacak ve oyun keyfini FDR’de yaşayacak. FDR’nin kendine özgü zengin yemek menüsü sayesinde misafirler, isterlerse profesyonel oyuncuların sağlıklı beslenme tercihlerini deneyimleyebilecekler.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyen ilk dijital Türk şirketi

Daha önce AFM Sinemaları’nda Çevko ile dünyada ilk defa “Sıfır çöp çıkaran sinema”, Kızılay’la acil durumlar için “Van Depremi Evsiz Konteynerleri” gibi projeler gerçekleştiren yönetim ekibi, FDR’nin de sosyal sorumluluk projelerinde aktif olacağını belirtti. FDR, kuruluşundan itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 projesini kendisine ilke edinerek toplum ve çevre bilincinin duyarlılığını arttıracak projelere, hem çalışanları hem de misafirleri olarak katkıda bulunmayı hedefleyen ilk dijital Türk şirketi olmak istiyor. Bu kapsamda şimdiden 17 hedefi şubelerine uyarlayan FDR, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan almaya, susuz pisuvar kullanmaya, işe almada cinsiyet eşitliği gibi ilkeleri benimsemiş, yerleştirdiği BMSKH 17 tabelasıyla ve çevrimiçi sayfası üzerinden misafirleriyle de bu hedeflerin nasıl uygulanacağıyla ilgili iletişimde olmayı planlıyor.

Oyun, etkinlik organizasyonu, marka ve sponsorluklarla ilgili FDR ile iletişime geçin: info@fdronline.net

FDR hakkında:

Fitaş Digital Republic, 1965 yılında Fitaş Sineması’nın Orta Doğu’daki en büyük sinema kompleksi olarak kurulmasıyla Akdemir ailesinin birinci jenerasyonu eğlence sektörüne adım attı. 1980 yılında AFM Film Stüdyoları ile Türkiye’nin ilk film stüdyolarını ailenin ikinci jenerasyonu kurdu. 1990 yılında AFM Sinemaları adıyla kaliteli sinemacılığı Türkiye’ye tekrar kazandıran, ailenin üçüncü jenerasyonu 2004 senesinde AFM’yi Türkiye’nin halka açılan ilk eğlence şirketi ve en büyük sinema zinciri haline getirdi. 2008 yılında sinema sektöründen çıkan grup dijital yatırımlara ağırlık verdi ve ILS Vision bu yatırımlardan biri olarak günlük 36 milyon izlenme alan bugün Türkiye’nin en büyük YouTuber ajansı haline geldi. FDR, kurduğu yeni ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dijital oyun pazarında şubeleşerek büyümeyi ve sinema sektöründe yaptığı gibi pozitif değişimin öncüsü olmayı planlıyor.

Kinguin.net hakkında:

2013 yılında kurulan Kinguin, dünya çapında 7,5 milyondan fazla sadık müşterisiyle hızlı bir şekilde Steam, Origin ve Battle.net’in en büyük alternatif video oyun pazarı haline geldi. Kinguin’in misyonu, oyuncuların deneyimlerini her an ve her yerde geliştirmek. Bunu başarmak için, oyunlara kolay ve güvenli erişim, oyuncuların ticaret yapmaları için yenilikçi yöntemler ve geliştiricilerin doğrudan müşterilere ulaşmaları için yeni yollar sunuyor. Kinguin ayrıca, e-spor, e-spor merkezleri ve dünya çapında mükemmel e-spor merkezleri oluşturmaya da katkı sağlıyor. Kinguin hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.kinguin.net ve https://www.kinguin.io adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

BattleNet.gr hakkında:

Lancom, Yunanistan’da endüstri lideri internet kafeler, oyun istasyonları ve espor işletmeleri geliştirmede; ”Battlenet Gaming Stations” ve ”The WEB – House of Gamers” markaları adı altında 25 yıldır kalitesini kanıtlamıştır. Şirket, anahtar teslim franchise çözümlerini yenilikçi mağaza konseptlerini ve tescilli 360 derece mağaza işletim sistemlerini birleştirerek kişiye özel olarak sunuyor. Lancom aynı zamanda tüm dünyadan müşteri portföyüle birlikte Yunanistan’ın en büyük bulut servis sağlayıcısı olma özelliğini taşıyor. Şirket bünyesinde, Selanik ve Atina’da en güncel uluslararası standartlarda inşaa edilmiş içerisinde adeta sanat eseri olarak adlandırılabilecek teknolojiler bulunan 2 adet veri merkezi barındırıyor. Lancom her zaman kalite, güvenilirlik ve güvenliğe önem veriyor. Şirketin servisleri ise şöyle; danışmanlık, tasarım, geliştirme, uygulama, operasyon, bakım ve 24/7/365 gün teknik destek olup uluslararası veri güvenliği/işletimi/yedeklemesi (ISO 9001:20015, ISO 27001:2013 standartlarında). Daha fazla bilgi için lütfen https://www.lancom.gr/en/ ve https://battlenet.gr/en/ adreslerini ziyaret edin.

EPC (Esports Performance Center) hakkında:

Kinguin Esports Performance Center, tüm profesyonel oyuncuların isteklerini yerine getirmek için oluşturulan, profesyonelce tasarlanmış bir eğitim merkezidir. Kinguin, yıllardır esporla ilgileniyor, bu yüzden takımların gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu biliyor. İlk EPC, 2019’un ocak ayında Varşova Polonya’da açıldı. 2000 metrekarelik bir alana sahip bu profesyonel espor eğitim merkezinde, 4 bağımsız çalışma odası, eğitim ve dinlenme için ayrı katlar, yüksek kaliteli bilgisayarlar, hızlı internet bağlantısı, profesyonel mutfak şefi, psikolog ve talep üzerine fizyoterapist, bar ve dinlenme odaları, fitness alanı, tam zamanlı hizmet görevlileri ve daha bir çok özellik bulunuyor. Açılıştan bu yana, küresel espor dünyasındaki en büyük ekipleri ağırlayan bu merkez, takımlara oyun becerilerini geliştirmeleri için destek veriyor.

ILS Vision hakkında:

2012 yılında kurulan Türkiye’nin ilk multi-channel network’ü popüler Türk dizilerini YouTube’da göstermeye başlayarak legal dijital gösterimlerin temelini attı. 2015 yılından sonra YouTuber’larla çalışmaya ağırlık verdi ve Enes Batur, Kafalar, Reynmen gibi başarılı fenomenlerin film, müzik ve video projelerinin yapımcılığını ve 400’e yakın YouTube kanalının reklam ve ürün yerleştirme organizasyonlarını yaparak bugün günlük 36 milyon izlenme alan Orta Doğu’daki en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi haline geldi. Daha fazla bilgi için, http://www.ilsvision.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.