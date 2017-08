Fibersiz Evlere TURKCELL SUPERBOX ile Hızlı İnternet

Turkcell SUPERBOX’la ev internetini yeniden tanımlıyor

Dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’de kurarak hızlı mobil interneti kullanıma sunan Turkcell, fiber erişim bölgesinde olmayan evlere hızlı internet götürmek için yepyeni bir teknolojiyi müşterileriyle buluşturuyor. Turkcell’in yenilikçi cihazı SUPERBOX sayesinde 4.5G baz istasyonu üzerinden tüm evler Turkcell’in hızlı mobil internetinin özgürlüğünü yaşayacak. SUPERBOX için öncelikle Turkcell Platinum müşterileri, Platinum uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabilecek. SUPERBOX ile Türkiye’nin her yerindeki evlerden 4.5G hızında internete ulaşmak mümkün olacak.

Türk insanını en yenilikçi çözümlerle buluşturmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Turkcell, evlere 4.5G hızında internet götürmek için geliştirdiği yeni ürününün ön satışına başladı. Türkiye’de bir mobil operatör tarafından sunulmasıyla ilk olan ve SUPERBOX adını taşıyan inovatif cihaz, fiber erişimi olmayan ve ADSL’den beklediği performansı alamayan evler için benzersiz bir çözüm sunuyor. WTTH (Wireless to the home) teknolojisi kullanılarak geliştirilen SUPERBOX, içinde bulunan SIM kart sayesinde, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, internet hizmeti sunabiliyor.

Kablodan bağımsız olarak evlere havadan 4.5G hızında internet sağlayacak SUPERBOX ile Türkiye’nin her yerinde tüm evler 4.5G hızında internete kavuşacak. 4.5G teknolojisi ile çalışan ve kabloya ihtiyaç duymayan, elektrik prizi olan her yere taşınabilen SUPERBOX ile ev internetinde yeni bir dönem başlayacak.

İsmail Bütün: “SUPERBOX ile ev internetinin tanımını değiştirecek bir hizmet sunuyoruz”

SUPERBOX’la, Türkiye’de 4.5G teknolojisini kullanarak evlere internet hizmeti sunan ilk operatör olduklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “4.5G ihalesinde yeni nesil mobil teknolojiler için ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlamak amacıyla en yüksek frekansları alarak dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini ülkemize kazandırmıştık. Bunu yaparken de amacımız yenilikçi ürün ve servislerle ülkemiz insanını buluşturmaktı. Bu düşüncemizin en önemli somut çıktılarından birisi de bugün sunduğumuz SUPERBOX isimli ürünümüz oldu. Fiber erişim bölgesi dışında kalan ve ADSL hızından memnun olmayan evlere eşsiz 4.5G hızımızla neden havadan internet götürmeyelim diye düşündük. Türkiye’nin her yerinde bulunan evlere hızlı internet ulaştırma sorumluluğumuzu da gözeterek, ev interneti tanımını değiştirecek ülkemizde bir eşi olmayan SUPERBOX’ı geliştirdik. Bu sayede batıda doğuda, kuzeyde güneyde her nerede olursa olsun 4.5G baz istasyonumuzun bulunduğu her yerde evler 4.5G hızında internete kavuşacak.

Bu yeni teknoloji sayesinde, bulunduğu bölgede fiber interneti bulunmayan ve yalnızca ADSL hızıyla yetinmek zorunda olan aynı zamanda sabit internetini yazlığına da taşımak isteyen evler, kablolardan bağımsız, 4.5G hızında ev internetine kavuşacak. Mevcut sabit ürünlerle hız ve deneyim beklentisini karşılayamayan kullanıcılar, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan SIM kart takılı SUPERBOX cihazı üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, 4.5G hızında internet hizmeti alabilecek. İlklerin öncüsü olarak bundan böyle de ülke insanımız için çalışmaya devam ederek, onları en yeni teknolojilerle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’de bir ilk olan SUPERBOX’ın ön satışına başlandı

Türkiye’nin her yerinde hizmete sunulacak SUPERBOX’a öncelikle Turkcell Platinum müşterileri Platinum uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Talepte bulunan müşterilerin adreslerine Turkcell özel hizmet ekipleri giderek kurulum için uygunluğu tespit edecek. Ardından kurulum yapılarak internet kullanımı aynı anda aktif hale getirilecek. Turkcell ayrıca, SUPERBOX sahibi olacak ilk 500 Platinum müşterisine tablet de hediye edecek.

SUPERBOX ile sunulacak yüksek hız ve kapasiteler sayesinde evlerde kullanıcı deneyimi bir üst aşamaya geçecek. Böylece kullanıcılar interneti bağladıkları cihazlarından, TV+, fizy, BiP, Dergilik ve lifebox gibi Turkcell servislerini de rahatça kullanabilecek. SUPERBOX’ta sunulan paketlerin ücretleri ise 50GB 139TL, 100GB 199TL, 200GB 249TL olacak.