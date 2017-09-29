FIFA 18 Lansman Partisi D&R Etiler’da Gerçekleşti

Futbol severlerin merakla beklediği FIFA 18 oyunun lansmanı basın ve davetlilerce 28 Eylül akşamı gerçekleşti.

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Milyonlarca hayranı olan oyunun lansmanı Aral & D&R işbirliğinde Etiler D&R Bahçesi’nde gerçekleşti. Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, oyun ve teknoloji basınının yanı sıra spor basını, youtuberlar, twitch yayıncıları ve Akasya Aslıtürkmen, Gökhan Mumcu, Özgün, Aydın Kurtoğlu gibi tanınmış simalar bir araya gelerek oyunu oynama şansı elde etti.

Basın mensupları arasında yapılan turnuva kıyasıya rekabete sahne oldu. Turnuvaya katılarak rakiplerini mağlup etmeyi başaranBurak Özkök birinciliği elde etti ve Playstation 4 konsol ile FIFA 18 oyunu kazandı, turnuva ikincisi Sercan Özdemir oyun ve Playstation’dan hediyeler kazanırken turnuva üçüncüsü de FIFA 18 kazandı.

Electronic Arts Ürün Sorumlusu Emre Özbilen “Cristiano Ronaldo’nun FIFA 18 futbol elçisi olması ile birlikte oyun mekaniklerine getirilen birçok yenilik, FIFA 18’in gerçeğe en yakın futbol oyunu olmasını sağladı. Türkiye özelinde ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yeniden imzalanan lisans anlaşması sayesinde Türkiye Süper Ligi tüm 18 takımı ile FIFA serisinde olmaya devam edecek. Ek olarak Türk oyuncular için PS4, PC ve Xbox One formatlarında Türkçe metin çevirisi bulunuyor. Türk oyunculara daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak ve daha fazla lokal içerik ekletmek için çok çaba gösteriyoruz ve bir sonraki hedefimiz FIFA serisine Türkçe spikerin de eklenmesi” şeklinde konuştu.

FIFA 18 ile hangi yenilikler geliyor?

Frostbite™ altyapılı, EA SPORTS™ FIFA 18 gerçek ve sanal dünyayı bir araya getirerek oyuncuları, takımları ve Dünyanın Oyununda tüm duyguları yaşamanızı sağlayacak atmosferleri canlandırıyor. FIFA oyunları tarihindeki en büyük oyun mekaniği yeniliğini getiren FIFA 18, Real Players Motion Teknolojisi adlı yepyeni animasyon sistemiyle hassasiyeti ve oyuncuların kişiliklerini bir üst seviyeye çıkarıyor. Artık Cristiano Ronaldo ve diğer yıldız oyuncular tıpkı gerçek maçlardaki gibi hareket edecekler. Oyuncu Kontrolü ve yeni Takım Tarzları ve Pozisyon Alma özellikleri ile Dramatik Anları tüm dünyayı kasıp kavuran Büyüleyici Atmosferlerile birlikte yaşayacaksınız. Dünyanın Oyunu, aralarında Cristiano Ronaldo ve diğer Avrupalı futbol efsanelerin de bulunduğu yıldızlarla birlikte Alex Hunter Geri Dönerken sizleri global bir yolculuğa çıkarıyor. FIFA Ultimate Team™’de ise, Ronaldo Nazário ve diğer efsane futbolcuları içeren FUT İKONLAR,FIFA 18 ile 29 Eylül 2017 Cuma günü PlayStation 4, Xbox One ve PC sürümlerine geliyor.

OYUN MEKANİĞİ VE SUNUM

Frostbite Altyapılı

Getirdiği yeniliklerle gerçeğe uygun aksiyonlar, yeni futbol dünyaları ve ayrıntılı karakter detayları yaratan Frostbite, adeta gerçek ve sanal dünya arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Genel saha görünümünü ve karakter detaylarını daha iyi sergilemek için sinema stüdyosu tarzı ileri düzey gölgeleme ve oklüzyon teknikleri kullanan FIFA 18, tüm zamanların görsel yönden en göz alıcı ve gerçekçi futbol simulasyonunu sunuyor.

Oyuncu Kontrolü

Real Players Motion Teknolojisi: Her bir kare üzerinde poz gidiş izi eşleştirme yöntemi uygulayan, ezber bozan yepyeni animasyon sistemi ile FIFA oyun serisi, tüm zamanların en hızlı ve akıcı oyun mekaniğini kazanıyor. Yeni hareket yakalama teknikleri ve çerçeve başı animasyon geçişleri ile oyun mekaniği, futbolun gerçekliğini yansıtıyor. Sahadaki her bir oyuncunun hareketlerini aslına en uygun şekilde aktaran Real Players Motion Teknolojisi gerçekçiliği apayrı boyutlara taşıyor.

Oyuncu Kişilikleri: Altı yeni karakter arketipi ve yeni oyuncu haritalama teknolojisi ile sahadaki her oyuncu kendi özgün kimlikleriyle birbirinden ayrılıyor. Seri tarihinde ilk kez gerçek hayattaki hareketler, boyutlar ve nitelikler oyuncuların hareketlerini etkileyerek dünyanın en iyileriyle gerçeğe çok yakın hisler yaşamanızı sağlıyor. Ronaldo’nun imza hareketi, Sterling’in kendine has dönüşleri ve Robben’in özel kol hareketleri FIFA 18’de anında dikkatinizi çekecek.

Dribling Revizyonu: FIFA 18deneyiminde, en iyi oyuncuların hızlı yön değiştirme özellikleriyle defans oyuncularına karşı özgüvenle hareket edeceksiniz. Yeni dribling mekanikleri en iyi oyuncuların 1'e 1 pozisyonlarda daha da yaratıcı olmasına imkan veriyor. Topa daha iyi dokunun, daha keskin dönüşler yapın ve daha dinamik bir şekilde atağa çıkın.

Tepki Süresi Hızlı: Yaratıcı top alma kontrolleri, pozisyona uygun dokunuşlar ve yeniden tasarlanmış kontrol dribling mekaniği oyunculara dar alanlardan atağa kalkmada yeni seçenekler veriyor. Kolaylıkla yön değiştirin ve oyuncunuzun çelme takmak için hamle yapan defans oyuncularından nasıl sıyrıldığını hissedin.

Depar: Gerçekçi ve dinamik hız tabanlı animasyonlar kontrollü dokunuşlardan son sürat sprintlere daha seri bir şekilde kalkmanıza imkan veriyor.

Takım Tarzları ve Pozisyon Alma

Yeni Oyuncu Pozisyonları: Daha fazla hareket serbestliğiyle takım arkadaşlarınız oyunu gözler ve duruma uygun hareket ederek koordine koşularla hücuma kalkar ya da istikrarlı atak desteği sağlamak için pozisyon alır. Yeni Oyuncu Pozisyonları oyunu yerinde ve zamanında okumanız için daha çok fırsat sunan daha dengeli ve geniş bir saha hakimiyeti sağlıyor.

Takım Tarzları: Farklı takımlara özgü derinlikli bir oynayış tarzı yelpazesiyle en ünlü taktikler FIFA 18 ile sahaya çıkıyor. Artık yapay zekanın Avrupa’daki en iyi kulüplerin kısa paslı oyun (tiki taka) taktiklerini ya da Premier League takımlarının presli oyunlarını anında fark edeceksiniz. Yeni bir kulüp ya da rakip seçtiğiniz her seferde defansif ve ofansif yöntemlerin nasıl değiştiğini hissedin.

Dinamik Seri Oyuncu Değişiklikleri: Bağlama duyarlı yepyeni oyuncu değişikliği komutları oyunculara maçı duraklatmadan değişiklik yapma imkanı sağlıyor. İster kaçırılan bir gol fırsatı olsun isterse yenilen bir gole karşı zorunlu bir tepki olsun, menüye geçmeden bir değişiklik yapmaya anında karar verebilirsiniz.

Büyüleyici Atmosferler

Bölgesel Atmosferler: Gerçekçi güneş konumu, sinematik atmosfer derecelendirmesi, özgün saha kenarı süslemeleri, özgün La Liga ve MLS yayın reklam afişleri, zemin aşınması, kulüp ve stadyuma özel pankartlar, uyarlamalı maç sunumu ve zemin kalitesindeki değişikliklerle futbolun en büyüleyici özellikleri FIFA 18’de bir araya geliyor.

Yüksek Çözünürlüklü Dinamik Taraftar: Yepyeni bireysel taraftar tepkileri ve genişletilmiş bölgesel marş desteğiyle taraftarlarınızın enerjisini hissedin. Atağa çıkarken özgün tezahüratları dinleyin, gol attığınızda gerçek heyecanı hissedin ve hatta gol sevincinizi taraftarlarla birlikte yaşayın.

Dramatik Anlar

Mucize Goller: Yeni hareket ve bitirme animasyonları ile ortaya çıkan daha akıcı dönüşler ve vuruşlarla çok daha güzel goller atın. Oyuncu Kişilikleri oyunun kahramanlarının en can alıcı anlarda dik durup çoğu zaman yıldızlaşmalarına olanak sağlar.

Yeni Orta Açma Kontrolleri: Tamamen yeni orta açma kontrolleri oyuncuya topu tam yerine indirmek için çok çeşitli seçenekler sağlayarak dinamik atak fırsatları yaratıyor. Nokta atışları, kavisli atışlar ve arka direğe açılan ortalar, atağa çıkan oyuncuyu doğru bir şekilde topla buluşturmak için çeşitli yöntemler oluşturuyor.

YOLCULUK: HUNTER GERİ DÖNÜYOR

Dünyanın Oyunu, Alex Hunter, Ronaldo ve diğer Avrupalı yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu ve en üstün futbol yetenekleriyle geri dönerken sizleri küresel bir yolculuğa çıkarıyor. Premier League’de nefes kesen bir ilk sezondan sonra Hunter dünyadaki en iyi kulüplerden itibar görmeye başlıyor ve önüne serilen seçenekleri değerlendirmeye can atıyor. Kendisini bir sonraki adımı atmaya hazır hissediyor; gelecek parlak ve tüm dünya Hunter’ı konuşuyor... Ancak futbol dünyası her zaman adil değil.

Futbol Dünyasını Turla: Brezilya’da bir yaz molasından Los Angeles’ta bir sezon öncesi turuna, Alex Hunter gerçekten de global bir yolculukla çok çeşitli futbol ortamlarını deneyimliyor.

Oynayacak Daha Çok Şey:Bölüm bazlı, kısa vadeli görevler, başarılı bir kariyerin ikinci sezonunda Alex Hunter’a oynayacak daha çok şey veriyor.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu: Cristiano Ronaldo, satış rekorları kıran serinin devamına yakışır, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosundaki yeni ve çeşitli karakterler ile futbol devlerinden oluşan bir listenin başını çekiyor.

Etkili Kararlar: Oyuncular hikayeyi uzun süreli sonuçlarla değiştirecek daha önemli ve daha zorlu seçimler yapmak zorunda kalacak. Gerek sahada gerekse saha dışında karakter ilişkilerini etkileyin ve Alex Hunter’ın kariyerine yön verecek kararlar alarak Yolculuk’un akışını değiştirin.

Kendi Alex Hunter'ınızı Yaratın: Çeşitli saç, dövme ve giysi seçenekleriyle Alex Hunter’ın görünüşünü kişiselleştirin. Hatta Alex'in tercih ettiği ayağını bile seçerek kendi oyun tarzınıza uymasını sağlayabilirsiniz.

Çok Oyunculu Yerel Oyun: Çok oyunculu yerel oyun aracılığıyla Yolculuk’u bir takım olarak oynayın ve saha deneyimlerinizi arkadaşlarınızla birlikte yaşayın.

Oynanabilir Yeni Karakterler:Artık oyuncular Alex’in Yolculuk boyunca tanıştığı oynanabilir yeni karakterler ile kısa ve bağımsız hikayeler deneyimleyebilir.

FIFA ULTIMATE TEAM

FIFA ULTIMATE TEAM İKONLARI: En iyilerin de iyisiFIFA 18’e geliyor. PlayStation 4, Xbox One ve PC sürümlerinde Ronaldo Nazário gibi tarihin en ikonik futbolcularıyla oynayın.

2017 Yazı boyunca daha pek çok İKONLAR ve FUT özelliği açıklanacak.

MODLAR

Pro Clubs, FIFA Ultimate Team ve Kariyer Modu gibi diğer oyun modları hakkında ayrıntılı bilgi çok yakında.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yayıncı: Electronic Arts Inc.

Geliştirici: EA Vancouver ve EA Romania

Çıkış Tarihi: 29 Eylül 2017

Reyting: Henüz Reytingi Yok

Platformlar: PS4, Xbox One, PC

Online Oyuncu Sayısı: 1-22

Offline Oyuncu Sayısı: 1-4