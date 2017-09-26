Firefox Android Uygulaması Flash Desteğini Kaldırıyor

Adobe Flash, teknolojinin daha iyi ve güvenli platformların olgunlaşması ile devre dışı kalmaya başladı. Yine de tarayıcılar, kullanıcıları flash kullanan eski sitelere ulaşılabilmesi destek vermeye devam ediyorlar.

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Android cihazlarda ise flash desteği sağlayan Firefox tarayıcısı yeni Beta sürüm ile bu durumdan vazgeçecek. 56. Sürümden itibaren Android cihazlarda Firefox ile flaş desteği alamayacaksınız. Bu uygulamanın da bir miktar boyutunun düşmesine sebep olacaktır.

Firefox, flash'ı mobil cihazlardan silmekten imtina etmiyor. Çünkü şirketin 2020 yılına kadar tür ürünlerinde flash desteğini kaldıracağını açıkladı. Firefox'un bir sonraki sürümü Android 4.1 ve sonrasını destekleyecek.

Firefox'un bu güncellemesi önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Adobe Flash nedir?

Adobe Flash Player, Adobe şirketinin Macromedia şirketinden satın alıp çıkarmış olduğu ve gerek internette gezinenler gerekse de ağ sitesi yöneticilerinin ve grafikçilerin gözdesi olan Windows ve Mac OS işletim sistemleri üzerinde çalışabilen bir vektörel grafik yazılımıdır.

Her şey önce Macromedia şirketinin 1997 yılına Future Splash Animator adlı yazılımı satın almasıyla başladı. Daha sonra bu yazılım yeni adıyla yâni Flash'ın ilk sürümü olan 2.0 olarak karşımıza çıktı. Daha ilk yılını tamamlamadan 1997 yılında Macromedia Flash 3.0 geliştirdi. Hiç kimsenin onun bu kadar yaygın olacağını ummadığı yazılımla hazırlanmış pek çok site, ziyaretçilerine cezbedici, özel, çarpıcı, ilginç ve eğlenceli bir şekilde kendilerini sunarak onların daha uzun süre sitede kalmasını sağlıyordu. 1999 yılında Flash 4.0 piyasaya sürüldü. 2000 yılında Flash 5.0 , 2002 yılındada Flash 6.0, 2004 yılında Flash MX, 2005 yılında Flash 8 piyasaya sürüldü. 18 Nisan 2005 tarihinde Macromedia, Adobe tarafından satın alındı. Şu anda yazılımın en güncel sürümü CC'dir. Flash çalışma tekniği olarak vektör grafik kullanıyor. Flash animasyonlarının, çizgi filmlerinin, efektlerinin temelinde aslında matematiksel işlemler yer alıyor. Yâni Flash'ta çizilen her şey aslında tek tek piksellerden oluşturulmak yerine, tamamen matematiksel denklemler üzerine kurulu oluyor. Flash ile çizilen bir nesneye ne kadar yakınlaştırılsa yakınlaştırılsın asla görüntüde bir bozulma meydana gelmez. Flash ile beraber Macromedia grafiksel animasyonları ve ara yüzleri yaparken daha kullanıcı dostu ve etkileşimli yapıya sahip olması için ActionScript adı verilen bir dili de kullanıma sunmuştur