Firefox’un Yeni Tarayıcısı Quantum Chrome’u Hız Konusunda Zorluyor

Bir yıldan uzun süredir üstünde çalışılan Firefox Quantum tarayıcı, hızı ile büyülüyor. Bir çok web sitesini Chrome'dan daha hızlı açan tarayıcı henüz Beta sürümde.

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Firefox'un bir sonraki sürümü 57 ile gelecek olan Firefox Quantum yeni logo ile beraber geliyor Logoda daha yumuşak hatlar kullanılmış. Mozilla SEO'su büyük bir patlama beklediklerini bu yüzden Quantum adını kullandıklarını belirtiyor.

Kendini unutturan Mozilla Firefox, Chrome ile savaşa geri döndüğü de müjdeliyor. Şirket yöneticileri Firefox'u zayıf bıraktıklarını da itiraf ediyorlar.

1.5 ay önce başlayan Nightly sürümlü Firefox 57'yi bir süredir test ediyoruz. Chrome'dan daha iyi sonuçlar veriyor. Web sayfaları gerçekten çok hızlı yükleniyor. Tabi Chrome geçmişini her cihazda kaydetmesi sebebiyle Firefox'a geçiş bizim için mümkün gözükmüyor. Aynı hizmet Firefox'ta da bulunuyor. Stadart kullanıcı için önemsiz bunlar tabi. Bu sebeple Firwfox Quantum'a bir şans vermelisiniz.

Beta sürümünü denemek için tıklayın.

Fire ayrıca yeni tarayıcısı için Chrome ile karşılaştırma videosu yayınladı.