Forcepoint yeni nesil ağ güvenliği çözümlerini duyurdu

İş dünyasının ağ altyapıları hızla gelişirken, daha kapsamlı ve etkin bir ağ güvenliğine duyulan ihtiyaç da artıyor. Forcepoint, bu ihtiyaca yanıt veren Forcepoint Network Security Ürün Ailesi'ni İstanbul’da düzenlediği bir lansmanla Türkiye pazarına tanıttı.

İnsan odaklı küresel siber güvenlik şirketi Forcepoint, şirketlerin uçtan uca güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veren Forcepoint Network Security Ürün Ailesi'ni 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Esma Sultan Yalısı'nda düzenlediği etkinlikte basın mensuplarına ve iş dünyasına tanıttı. Geveze Show ile başlayan etkinlik, Forcepoint Global, Bulut Erişimi ve Ağ Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Antti Reijonen’in sunumuyla devam etti. Çözümü daha yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, etkinliğin devamında Ali İhsan Varol ile Ödüllü Kelime Oyunu'nda keyifli vakit geçirdi.

Next Generation Firewall, IPS, SD-WAN, Cloud ve Human Centric mimarisi ile NSS LABs #1 derecesini 6. Kez üst üste kazanan kurumsal seviyedeki yeni nesil ağ güvenliği çözümü, giderek artan siber güvenlik tehditleri karşısında şirket ağları için etkin bir savunma hattı oluşturuyor. Dijital dönüşüm ile yenilenerek süreçlerini hızlandırmak isteyen firmalar, Next Generation Firewall kullanarak ağ yönetimi süreçlerinde maksimum güvenlik ve erişilebilirliğe sahip olurken operasyonel maliyetlerini de minimuma indiriyor.

Bulut sunucu üzerinde çalışan Next Generation Firewall, kullanışlı merkezi arayüzü üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor, böylece tehlike potansiyeli taşıyan bağlantıların tespiti kolaylaşıyor. Tüm süreçlerin tek bir yerden yönetilmesi, şirketlerin iş akışlarını çok daha verimli hale getirerek kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini zirveye çıkarıyor. Şeffaflık ilkesiyle çalışan sistem, gider kalemlerini kullanıcılarına kolay anlaşılır bir yapıda, net bir şekilde sunuyor. Süreçler beklenmedik yerlerden çıkan üstü kapalı maliyetlerle kontrolü güç hale gelmiyor.

İş dünyasının sürekli daha sofistike hale gelen siber ataklara karşı çok daha güçlü güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Antti Reijonen, şirket ağlarını korumanın veri ihlallerini önlemede kritik önem taşıdığını hatırlattı ve ekledi: "Yeni nesil risk ve tehditler, yeni bir nesil güvenlik yaklaşımına ihtiyaç duyuyor. Güvenlik alanında yetenek havuzunun kısıtlı olması ve şirket altyapılarının sürekli daha karmaşık hale gelmesi, ağ güvenliği yönetimini gitgide zorlaştırıyor. Uçtan uca koruma sağlayan bir mimariyle tasarladığımız Forcepoint Network Security Ürün Ailesi, Türkiye ve bölge pazarında kurumların çok daha etkin ve sorunsuz bir şekilde ağ güvenliğini yönetmelerini sağlıyor." diye konuştu.