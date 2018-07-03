Fortnite 4.5 güncellemesiyle oyuna Oyun Alanı modu eklendi

Fortnite’ın Yeni Modunda Eğlencenin Sınırı Yok

Fortnite’ın 4.5 güncellemesiyle oyuna eklenen Oyun Alanı modu oyunculara haritada serbestçe dolaşarak oyun alanını öğrenme ve yeteneklerini test etme şansı sunuyor

03.07.2018 – Epic Games’in 125 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmaya başaran Fortnite yeniliklere ve sürprizlere ara vermiyor. Son güncellemeyle oyuna Oyun Alanı modu, yeni silahlar ve yeni özellikler eklendi.

Oyun Alanında Kendinizi Test Edin

Fortnite’ın 4.5 güncellemesinin en dikkat çekici tarafı oyuna eklenen Oyun Alanı adındaki sınırlı süreli mod oldu. Oyuncuların 3 arkadaşlarıyla birlikte 1 saatliğine girebildikleri bu modun amacı herkese haritayı daha iyi öğrenme, pratik yaparak inşa mekaniklerini öğrenme ve farklı silahları deneyerek kendini geliştirme şansı sunmak.

Bu modda fırtınaya yakalanmadıkları sürece ölen oyuncular dirilip oynamaya devam edebiliyor. Fırtına ise 55 dakika boyunca sabit kalıyor ve modun son 5 dakikasında daralmaya başlıyor. Oyuncuların farklı malzeme türleriyle yapı inşa ederek oyunun bu kısmında ustalaşmaları için bu modda malzemeler 10 kat daha hızlı toplanıyor, ayrıca tüm sandıklar ve cephane kutuları her seferinde oyuncuların emrinde. Ayrıca dost ateşinin açık olduğu bu modda oyuncular haritadaki onlarca çeşit silahı alıp takım arkadaşlarının üzerinde deneyebilecekler.

Oyun alanına girmek için oyuncuların oyun içindeki ayarlardan bulundukları bölgeyi “otomatik seç” olarak değiştirmeleri ve ardından oynamak istedikleri bölgede bulunup bulunmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Çok fazla oyuncu şu an bu modda oynamak istediği için bazı hatalarla karşılaşmak olası. Bir maç bulmak için birkaç kez denemek gerekebilir.

Fortnite’ın 4.5 güncellemesi bunların yanında oyuna yeni silahlar, mini haritaya diğer oyuncuların görebileceği işaretler koyma gibi yeni özellikler de ekledi. Güncellemeyle ilgili tüm detayları öğrenmek ve Fortnite hakkındaki en yeni haberleri almak için www.epicgames.com/fortnite/tr/ adresini ziyaret edin.