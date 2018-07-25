Fortnite Birinci Yaşını Kutluyor

Epic Games Fortnite’ın birinci yaşını ödüllü görevler, oyun içi etkinlikler, sınırlı süreli modlar ve oyunun birinci doğum gününe özel kozmetik eşyalarla kutluyor

25.07.2018 – Epic Games’in tüm dünyayı etkisi altına alan oyunu Fortnite bir yaşına girdi. Bu özel günü oyuncularla birlikte kutlamak isteyen firma, oyunun birinci yaş gününe özel etkinlikler, kozmetik eşyalar ve görevler hazırladı.

Doğum Günü Görevleri

Fortnite’ın doğum günü için üç görev hazırlayan Epic Games, bu görevleri tamamlayan oyunculara özel hediyeler verecek. Bu görevler kapsamında 14 maç yapan oyuncular 5000 Tecrübe Puanı kazanacaklar. Rakiplerine toplamda 1000 hasar veren oyuncular “Fortnite’ın Doğum Günü” adlı emojiyi açacak. Üçüncü ve son görevde ise 10 farklı doğum günü pastası önünde dans ederek “Nice Senelere!” adlı grafiti açılabiliyor. Her üç görevi tamamlayan oyuncular ise Doğum Günü Pastası sırt süsünün sahibi olacaklar.

Oyun Alanı Geri Döndü!

Oyunda sınırlı süreli bir mod (SSM) olarak yer alan Oyun Alanı modu oyuncular tarafından çok sevilmişti. Epic Games oyunun birinci doğum gününe özel olarak Oyun Alanı modunu bugün itibariyle geri getiriyor. Üstelik eskisinden daha iyi bir şekilde. Bu moda eklenen takım oluşturma ayarları sayesinde oyuncular ekip halinde takım savaşlarına girebilecekler. Elbette Oyun Alanı modunun olanca serbestliği içinde çılgınca tasarımlara imza atıp bunların videolarını ve ekran görüntülerini diğer oyuncularla paylaşma imkânı yerli yerinde duruyor.

Fortnite’ın doğum günü kutlamasını başlatan 5.10 güncellemesi doğum günü görevleri ve özel ödüller yanında yeni bir silah da getiriyor. Yüksek mermi kapasitesine ve atış hızına sahip bu hafif makineli tüfek yakın mesafede oldukça etkili.

Oyunun birinci yaş gününü kutlarken yaşadığınız maceraları ve Oyun Alanı modundaki benzersiz eserlerinizi paylaşmak için tüm sosyal medya ağlarında #Fortnite1st etiketini kullanın! Fortnite’ı PC, Mac, iOS, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında ücretsiz olarak oynamak için epicgames.com/fortnite/tr/ adresini ziyaret edin.