Fortnite’ın Resmi E-Spor Turnuvası Açıklandı

Battle Royale türüne getirdiği yenilikle oyun dünyasına damgasını vuran Fortnite, Dünya Kupası ile e-spora da farklı ve kapsayıcı bir bakış açısı getiriyor

14.06.2018 – Dünyayı kasıp kavuran çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, yaptığı açıklamayla oyunun dünya çapında 125 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Açıklamasında e-spora ilişkin resmi planlarını ilk kez kamuoyuna açıklayan firma, önümüzdeki yıl başlayacak Fortnite Dünya Kupası’nın detaylarını paylaştı.

Fortnite Dünya Kupası 2019’da Başlıyor

Battle Royale türüne getirdiği yenilikçi oynanış ile tüm oyuncuların gönlünü fetheden Epic Games’in e-spora yaklaşımı da çok farklı olacak. Daha önce dünya çapındaki e-spor turnuvaları için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını duyuran firma, turnuvaların detaylarını açıkladı.

Epic Games, dünyanın her yanındaki çevrimiçi etkinlikleri, topluluk etkinliklerini ve Fortnite turnuvalarını destekleyeceğini belirtti. Ayrıca firma bu etkinliklerin yalnızca profesyonel takımlara değil tüm Fortnite oyuncularına açık olacağını ve 100 milyon dolarlık bütçenin tüm etkinlikleri desteklemek için kullanılacağını vurguladı.

Herkese Açık Dev Mücadele

2018 içerisinde yapılacak Fortnite Dünya Kupası elemelerine isteyen her oyuncu katılabilecek ve başarısı doğrultusunda Dünya Kupası finaline katılıp büyük ödül için mücadele edebilecek. Dünya Kupası’nda ikili ve tekli maçlara ağırlık verilirken yıl içinde takım halinde mücadele etmek isteyen oyuncular için de bol bol etkinlik olacak.

Oyunun rekabetçi modunun tüm oyunculara açık olmasını isteyen Epic Games bu sebeple hiçbir takıma veya organizasyona ücret karşılığı özel yer ayırmayacak. Ayrıca Epic Games ile anlaşması olan organizatörler de bunu yapamayacak. Böylelikle Fortnite turnuvaları bütün oyunculara açık olacak ve kazanmak için beceri dışında bir kriter aranmayacak. Elemeler ile ilgili kuralların ve 2018 Sonbahar fikstürü gibi bilgilerin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

Fortnite’ın Durdurulamaz Yükselişi

Hayatına Temmuz 2017’de oyuncuların birlikte haritada kaynak toplayıp, yapılar inşa ederek zombi benzeri yaratıklara karşı mücadele ettikleri bir oyun olarak başlayan Fortnite, oyuna Battle Royale modunun eklenmesiyle popülerliğini görülmemiş bir hızda artırdı. Battle Royale modunun Eylül 2017 sonunda oyuncularla buluşmasının ardından yıl sonuna kadar 30 milyon oyuncuya ulaşan oyun yalnızca bir ayda 10 milyon yeni oyuncu daha kazanarak yıl başında oyuncu sayısını 40 milyona çıkardı.

Son olarak mayıs başında 50 milyondan fazla oyuncuya ulaştığı açıklanan oyunun 12 Haziran itibariyle dünya çapında tüm platformlarda 125 milyon oyuncu tarafından oynandığı belirtildi. Böylelikle Fortnite bir yıl içinde dünyanın en çok oynanan oyunu olmayı başardı.

PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS ve son olarak Nintendo Switch platformlarında tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite’ın yakın zamanda Android sürümünün de çıkması bekleniyor.

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