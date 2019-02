Fortnite Dünya Kupası ve 100 Milyon Dolar Ödüllü 2019 Etkinlikleri Duyuruldu

Epic Games tarafından geliştirilen ve 200 milyonu aşkın oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, 2019 yılı içerisinde rekabetçi etkinlikleriyle toplamda 100 milyon dolar ödül dağıtacak.

22.02.2019 – Epic Games tarafından geliştirilen ve dünya çapında 200 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak bir fenomen haline gelen Fortnite, bir kez daha oyun dünyasında çok büyük etkileri olacak bir haberle oyuncuların karşısında. Epic, 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fortnite Dünya Kupası ve 2019 yılı boyunca çeşitli rekabetçi turnuvalarda dağıtılacak 100 milyon dolarlık ödül havuzu hakkındaki ilk detayları paylaştı.

Fortnite Dünya Kupası

İlk duyurusu geçtiğimiz yıl yapılan Fortnite Dünya Kupası, 13 Nisan’dan 16 Haziran’a kadar sürecek 10 haftalık Çevrimiçi Açık elemeler ile başlayacak. Elemelerin her haftasında gerekli koşulları* sağlayan oyuncular 1.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışacaklar.

Dünyanın her yerindeki Fortnite oyuncularına açık olan elemeler sonucunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 İkili takımı 26-28 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek 30 milyon dolar ödül havuzlu Fortnite Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Dünya Kupası’na katılan her bir oyuncu en az 50.000 dolar kazanmayı garantilerken, Fortnite Dünya Kupası Tekli Şampiyonu olmayı başaran oyuncu 3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Epic Games, battle royale dışında bir şeyler arayan oyuncuları da unutmamış. Fortnite Dünya Kupası Finalleri boyunca pek çok değişik ve eğlenceli etkinlik farklı mod ve formatlarla oyuncuların karşısında olacak. Ayrıca hem bizzat Dünya Kupası’na katılan hem de eğlenceye evlerinden ortak olan oyuncular için daha pek çok sürpriz bulunuyor.

Kazanmanın Pek Çok Yolu Var

1.000.000 dolar nakit ödüllü haftalık turnuvalar yıl sonuna kadar devam edecek. Rekabet ortamını çeşitlendirmek için bu turnuvalarda farklı tür mod ve formatlar kullanılacak. Ayrıca Epic Games, dünyanın farklı yerlerindeki partnerleriyle işbirliği yaparak onlara turnuva araçları ve ödül konusunda yardım edecek. Böylelikle hem Fortnite’ın dünya çapındaki rekabetçi etkinlikleri gelişmiş ve 2019 için ayrılan 100 milyon dolarlık ödül havuzu daha iyi bir şekilde dağıtılmış olacak.