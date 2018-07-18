Fortnite Dünyayı Kurtar Modu İndirimde

Fortnite: Dünyayı Kurtar Ay Sonuna Kadar %50 İndirimli.

Fortnite’ın Dünyayı Kurtar modu 30 Temmuz’a kadar %50 indirimde. Kampanya süresince Standart Kurucu Paketi 29,50TL, Deluxe Kurucu Paketi ise 49,50TL fiyatla satılacak!

18.07.2018 – Dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak kısa sürede dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite’ın Dünyayı Kurtar modu Temmuz sonuna kadar %50 indirimle satılacak. İndirimdeki Standart ve Deluxe Kurucu Paketleri nadir silahlar, kahramanlar ve tecrübe puanı takviyeleri gibi pek çok sürpriz barındırıyor.

Standart Kurucu Paketi

Pek çok kişi Fortnite’ı türe büyük heyecan ve hareketlilik getiren Battle Royale moduyla tanısa da Fortnite serüvenine bir hayatta kalma oyunu olarak başlamıştı. Bugün başlayan indirim kampanyası da oyunun “Dünyayı Kurtar” adlı bu modu için geçerli. Kampanya kapsamında normalde 59 TL’den satılan Standart Kurucu Paketi, 30 Temmuz’a kadar 29,50 TL fiyatla oyuncuların olacak.

Standart Kurucu Paketi’ni satın alan oyuncular, eğlence ve gizem dolu bir hikâyesi olan Dünyayı Kurtar modunda dünyayı işgal eden zombilere karşı mücadele edecekler. Bu paketin içinde 6 tane Günlük Ganimet Maketi ve 1 tane de Özel Kurucu Ganimet Maketi bulunuyor. Oyunun sembolü haline gelen Lama biçimindeki bu maketleri parçalayan oyuncuları pek çok sürpriz bekliyor! Maketler haricinde 4 adet oyun içi sancak simgesi de hediye eden Standart Kurucu Paketi, oyunculara Dünyayı Kurtar modunun yeni sezonunu erkenden görme fırsatı da veriyor!

Deluxe Kurucu Paketi

Ay sonuna kadar %50 indirimle satılacak diğer paket olan Deluxe Kurucu Paketi ise özel eşyalarıyla göz kamaştırıyor. İçindeki Nadir Başlangıç Silah Paketi her oyuncunun çok işine yarayacak 5 silah şeması barındırıyor. Bunlara ek olarak bir adet de Özel Kurucu Tabancası şeması yine bu paketi alan oyuncuların olacak.

Her sınıftan 2 kahraman olmak üzere toplam 8 kahraman; 24 tane Günlük Ganimet Paketi, 4 tane Özel Kurucu Ganimet Maketi ve 5 tane Anında Ganimet Maketi de bu harika paketin içinde! Bu kadar eşyayı nereye koyacağını düşünen oyuncular için de 50 ilave kasa yuvası ve hem oyuncuların kendileri hem de arkadaşları için kullanabilecekleri tecrübe puanı takviyeleri de Deluxe paket sahiplerinin olacak. Normalde 99 TL’ye satılan Deluxe Kurucu Paketi 30 Temmuz’a kadar 49,50 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Ay sonuna kadar devam edecek bu özel kampanya sadece Dünyayı Kurtar modu için geçerli. Fortnite Battle Royale ise ücretsiz olmaya devam ediyor. Fortnite Dünyayı Kurtar moduna özel bu paketler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve paketleri satın almak için https://www.epicgames.com/fortnite/tr/buy-now/battle-royale adresini ziyaret edin.