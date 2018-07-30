Fortnite Summer Skirmish’in Üçüncü Haftasına Türk Takımları Damgasını Vurdu

Her hafta sonu 1 milyon dolar dağıtacak olan 8 haftalık Fortnite Summer Skirmish etkinliğinin 3. haftasında temsilcilerimiz SuperMassive ve Dark Passage performanslarıyla göz doldurdu

30.07.2018 – Epic Games’in toplam 8 milyon dolar ödül havuzu olan etkinlik serisi Fortnite Summer Skirmish tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin üçüncü haftasına turnuvaya ülkemizden katılan takımlar damgasını vurdu.

Her Gün 500.000 $ Ödül

Toplam 8 hafta sürecek olan Summer Skirmish cuma ve cumartesi günleri oynanıyor ve her günün toplam ödül havuzu 500 bin dolar. Her hafta maçların yapısının değiştiği turnuvada bu hafta ikili takımların mücadelesine sahne oldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen 3. haftanın dikkat çeken takımı ise Şahin "H3x" Latifi ve Emre "Refl7ction" Delikara’dan oluşan Bahçeşehir SuperMassive ekibiydi.

3. hafta maçlarının ardından genel sıralamada 49 takım arasından 4. olmayı başaran Bahçeşehir SuperMassive ekibi bu başarısının karşılığında 36 bin dolar kazandı. Ayrıca cumartesi günü 2. ve 5. maçlarda en yüksek skoru alan SuperMassive takımı ilaveten 13 bin dolar daha kazandı. Bu başarıyı bir sonraki maçta başka bir takımla paylaşan ekip toplamda 52.250 dolarlık ödülün sahibi oldu.

Türk Oyuncular Göz Doldurdu

Fortnite Summer Skirmish’in 2. haftasında performansıyla dikkat çeken SuperMassive oyuncusu Refl7ction bu haftaki performansıyla da yorumculardan tam not aldı. Fortnite’ın resmi Twitch kanalı maçların ardından 50 bin kişilik izleyiciyi, maçlarda aldığı yüksek skor ve şık hareketleriyle yıldızlaşan Refl7ction’ın kanalına yönlendirdi.

3. haftanın bir diğer başarılı ekibiyse Mehmet “FailRush” Çekinmez ve Mert“Rawl” Şerefli’nin temsil ettiği Dark Passage eSports Club takımı oldu. 9 maçlık serinin 7. Maçında tüm rakiplerini alt ederek Azmin Zaferi’ne ulaşan ekip, genel sıralamada 12. olarak 10 bin dolarlık ödülü eve götürdü.

Türk takımlarının damga vurduğu Fortnite Summer Skirmish’in üçüncü hafta maçlarının tekrarını https://www.twitch.tv/videos/290254715## adresinden izleyebilirsiniz. Fortnite hakkında en yeni haberleri anında almak için oyunun resmi Facebook sayfasını takip edin.