Fortnite’a Hacivat Kıyafeti Geldi

Oyuncuları sürekli minik gizemler ve sürprizlerle şaşırtan Epic Games, bu kez Türkiye’deki oyuncularının hoşuna gidecek bir hareket yaptı. Tüm dünyada 125 milyondan fazla kişinin oynadığı oyuna bugün eklenen Hacivat, renkli görünüşü ve eğlenceli danslarıyla herkesin sevdiği bir karakter olmaya aday.

14.09.2018 – Epic Games’in battle royale türüne damga vuran oyunu Fortnite’a yeni eklenen karakter kıyafetleri arasında oyunun Türkiye’deki oyuncuları için çok tanıdık bir tanesi de bulunuyor. Gölge oyunundaki zekâsı ve esprili cevaplarıyla tanınan Hacivat, renkli kıyafetleriyle Fortnite’ın 125 milyonu aşkın oyuncusunun karşısına çıktı.

Destansı Karakter İçin Destansı Eşyalar

Hacivat’ın Fortnite’a gelişini Türkiye’de ünlü yayıncıların da katıldığı eğlenceli bir Twitch yayınıyla duyuran Epic Games’in yayıncılar için de bazı sürprizleri vardı. Ferit “wtcN” Karakaya, Batu “Video Oyun” Bozkan, Tuna “PintiPanda” Akşen ve Enis Kirazoğlu’nun yer aldığı ve geleneksel gölge oyununun oynatıldığı yayının en keyifli anları yayıncıların kuklalarının gölge oyunu perdesinde Hacivat ve Karagöz’e katıldığı anlar oldu. Birbirinden eğlenceli anların yaşandığı yayını https://www.twitch.tv/videos/309625580 adresinden izleyebilirsiniz.

Hacivat; yeşil ve kırmızı renkli kıyafeti, kıvrık sivri uçlu ayakkabıları ve şapkasıyla adeta gölge oyunundan fırlamış gibi duruyor. Bu özel karakterin eşyaları da oldukça özel. Gölge Oyunu adında bir planörü olan Hacivat’ın kaynak toplamak için kullandığı Kütük Yaran adlı bir de baltası bulunuyor.

Oyuncular destansı nadirlikteki Hacivat kıyafetini oyun içi para birimi olan V-Papel kullanarak alabilecekler. 1500 V-Papel karşılığında alınabilecek olan kıyafet yalnızca üç günlüğüne oyun içi markette yer alacak. O yüzden pazar günü bitmeden Hacivat kıyafetini almayı unutmayın. Bu süre içinde kıyafeti edinen oyuncular ise istedikleri kadar kullanabilecekler.

Hacivat Oyun Dünyasıyla Buluştu

Hacivat kıyafetinin Fortnite’ta yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, oyunların birer kültürel tanıtım aracına da dönüştüğünü belirtti. Özalp sözlerini şöyle sürdürdü, “Kültürümüzün bir parçasının dünyanın her yerindeki oyuncularla buluşması bizim açımızdan büyük bir sevinç kaynağı. Epic Games olarak oyunun Türkiye’de gördüğü ilgiden memnunuz. Türkiye’deki oyuncularımıza ufak bir jest yapmak istedik. Bunu yaparken de Türk kültüründen ilham aldık ve herkesin çok sevdiği Hacivat karakterini oyunumuza taşıdık. Öncelikli hedefimiz ülkemizdeki oyuncular olsa da dünyanın her yanındaki oyuncular da Hacivat’ı görecek ve arzu ederse alabilecekler. Yani bir anlamda Türk kültüründen bir şeyi dünyanın her yerindeki oyunculara sunmuş olduk. Eğer kültürümüzü dünyaya biraz olsun tanıtabildiysek ve yeni neslin içinde kültürümüze yönelik merak uyandırabildiysek ne mutlu bize.”

PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch gibi tüm büyük oyun platformlarının yanında iOS ve Android ile telefon ve tabletlerde de yer alan Fortnite tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ayrıntılı bilgi için oyunun epicgames.com/fortnite/tr/ adresindeki resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.