Fujitsu, Gartner Magic Quadrant’ta Yönetilen Mobil Servisleri Kategorisinde Lider olarak tanımlandı

Fujitsu, Gartner Magic Quadrant’ta Yönetilen Mobilite Hizmetleri (MMS) kategorisinde Lider1 olarak tanımlandığını duyurdu. Fujitsu’nun, kurumların mobil aygıtlarını yönetmek, güvenliğini sağlamak ve mobil kullanıcıları desteklemek için tasarladığı kurumsal seviye bulut tabanlı modüler hizmetleri, işletmelerin verimlilik potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, mobil stratejilerini uygulamalarına, hassas iş uygulamalarını tam anlamıyla mobilize etmelerine ve kendi cihazlarını getirmelerine imkan veren politikaları desteklemektedir.

Fujitsu’nun sunduğu hizmetler arasında kimlik yönetimi ve tek girişle çoklu oturum açma, kurumsal dosya paylaşımı ve senkronizasyon, bulut tabanlı hizmetler, SaaS ve şirket içi hizmet sağlama ile teslimat ve yardım masası hizmetleri bulunuyor. Fujitsu, “Fujitsu Workplace Anywhere” çözümleri ile tamamen entegre olan Microsoft InTune, VMware Workspace One ve Citrix Uç Nokta Yönetimi gibi gelişmiş işyeri çözümlerini uygulama ve sunma konusundaki kapsamlı uzmanlığıyla öne çıkıyor.

Fujitsu, Yönetilen Mobil Servisler portföyü, Yapay Zeka (AI) ve Robotik Proses Otomasyonu gibi teknolojiler “Mükemmellik Merkezleri”nde sürekli olarak geliştirilmektedir. Fujitsu müşterileri, karşılaştıkları çeşitli zorlukların çözümünde, benzersiz İnsan Merkezli Deneyim Tasarımı (HXD) metodolojisinin kullanıldığı, Fujitsu ve iş ortaklarının endüstri uzmanları ve teknoloji uzmanlığını bir araya getiren, Dijital Dönüşüm Merkezlerinden yararlanmaktadır.

Fujitsu, üstün Dijital Çalışma Ortamı Hizmetlerinin bir parçası olarak Yönetilen Mobilite Servisleri’ni sunuyor ve 1,1 milyondan fazla akıllı cihazı aktif olarak yönetiyor. Geçtiğimiz 12 ay boyunca, Fujitsu’nun servis yönetimi verdiği toplam cihaz sayısı, Avrupa’daki müşterilerin öncülüğünde% 21 arttı.

Fujitsu EMEIA Bölgesi Dijital İşyeri Hizmetleri, Teklifler ve Yeterlilik Başkanı Martin Smithen, “Kurumlar, verilerini güvenle korurken, organizasyonların giderek daha karmaşık ve standart olmayan ortamlara ayak uydurabilen mobil çözümlere ihtiyacı var. Gartner Magic Quadrant’ta en son duyurulan Yönetilen Mobilite Hizmetleri için lider olarak yeni konumumuza inanıyoruz. Bu liderlik konumumuz, küresel müşterilerimizin değişen gereksinimlerini sürekli olarak karşılama ve aşma çabalarımızın ve Yapay Zeka gibi teknolojiler için Mükemmellik Merkezlerine yaptığımız yatırımların karşılığı olduğuna inanıyoruz.

Smithen şöyle devam ediyor: “Raporu oluştururken yürütülen titiz araştırma sürecinin bir parçasını oluşturan müşteri referanslarının hem portföyümüzün hem de ortak üretim yaklaşımımızın, dünyadaki çok farklı endüstrilerde yer alan kuruluşlarla aynı düşünce yapısına girdiğimizin bir kanıtı olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimiz, çalışanlarını güçlendirerek ve kullanıcı deneyimlerini artırarak iş değerlerini yükseltmek için masaya getirdiğimiz vizyon ve yeniliğe inanıyor.”