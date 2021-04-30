Fujitsu’dan LIFEBOOK Yeni Normal için yeniden tasarlandı

Küresel pandemi sırasında tasarlanan yeni nesil Fujitsu LIFEBOOK U9311, yoğun bir yönetici için yeni normale odaklanmak üzere inşa edildi. 11. nesil Intel vPro platformuna dayanan ve sadece 885 gram ağırlığında eskisinden daha ince, daha güçlü, daha uzun ömürlü ve daha hafif olan LIFEBOOK serisinin yeni amiral gemisi modeli, çalışmayı yeniden tanımlıyor.

Tüy kadar hafif LIFEBOOK U9311X cabira ve LIFEBOOK U9311 clamshell 13.3 inç dizüstü bilgisayarlar, Windows 10 Professional işletim sistemini çalıştırıyor ve tam boyutlu klavyesiyle pazar lideri tablet ve klavye kombinasyonlarından birkaç yüz gram daha hafif. LIFEBOOK U9311 5G veri bağlantısı sunuyor, LIFEBOOK U9311X ise 13.3 inç dokunmatik ekrana sahip düz bir tablete dönüşüyor.

Gerçek dünyadaki gelişmeler bugünün çalışma stilleriyle eşleşiyor

2021 için kapsamlı geliştirmeler, yeni çalışma stilleri göz önünde bulundurularak tasarlanan güncellenmiş üst düzey LIFEBOOK serisini karakterize ediyor. En belirgin görsel gelişme, LIFEBOOK U9311’in neredeyse çerçevesiz bir ekran sunan süper dar çerçevesi. Ürünün magnezyum şasisi, dizüstü bilgisayarların taşınırken darbelere ve darbelere dayanacak kadar sağlam olmasını sağlıyor.

Mükemmel video konferans deneyimi

Yeni LIFEBOOK ürünlerinin ön tarafındaki dahili HD Kamera, süper keskin görüntüler sağlar ve yeni bir mekanik deklanşör ile tamamen kapatılabilir. Dirac’ın patentli frekans ve yanıt düzeltmesi ile küçük hoparlörler için özel olarak tasarlanmış ses geliştirme teknolojileri sayesinde LIFEBOOK modelleri için şimdiye kadarki en iyi ses ile kristal netliğinde konuşma garanti edilir.

Çarpıcı grafikler

Intel Iris Xe grafiklerinin tanıtımı, daha pahalı giriş seviyesi ayrık GPU’lar kullanan dizüstü bilgisayarlarla eşit olsa bile grafik yoğun uygulamalar için pürüzsüz ve sürükleyici bir deneyim sağlar.

Güvenli tasarım

Yeni LIFEBOOK modelleri, kullanışlı oturum açma için Windows Hello ile bütünleşirken, Fujitsu’nun temassız PalmSecure biyometrik kimlik doğrulaması, diğer entegre biyometrik kimlik doğrulamalarına kıyasla en yüksek güvenlik seviyesini sağlar. Modeller ayrıca Intel vPro platformunda bulunan Intel Hardware Shield’a da sahiptir. Bu, işletim sisteminin altındaki güvenlik koruması, uygulama ve veri güvenliği koruması ve gelişmiş tehdit algılama dahil olmak üzere iş dünyası için en kapsamlı donanım tabanlı güvenliğini sağlar.

En iyi bağlantı

5G mobil veri kullanım özelliği eklenen LIFEBOOK modelleri en hızlı bağlantıya yerleşik erişim sunar. Yeni modeller, donanım kilidi taşımaya gerek kalmadan yenilikçi bir katlanır mandal ile erişilebilen tam boyutlu bir LAN portu ile kablolu ağ kullanışlılığını da korur.

Yeni standartlar belirleme

Tüm gün kullanılabilir pil ömrü, çalışma zamanı kaygısını azaltırken şarj adaptörü ve kablosu taşıma ihtiyacını önler. Ekstra rahatlık için yeni LIFEBOOK modelleri USB-C Thunderbolt 4 şarjını standartlaştırırıken yeni dört hücreli pil, gelişmiş pil performansı ve dayanıklılığı sağlar.

Uzaktan çalışma koşullarında kullanıcıların tüm ihtiyaçları göz önünde tutularak yapılan tasarımlarla ilgili bilgi veren Fujitsu Ürün Kategori Yönetimi EMEA Müşteri Bilgi İşlem Cihazları Başkanı Rüdiger Landto, “Yeni LIFEBOOK modellerinde iyileştirmeler tasarlarken yeni çalışma gereksinimlerine mükemmel yanıtlar sunduk. Sonuç olarak, ister dizüstü bilgisayar kullanmayı tercih edin, ister mobil ve uzaktan çalışma için LIFEBOOK’u mükemmel bir ortak haline getirebildik” dedi.

Fujitsu ayrıca 11.nesil Intel vPro platformunu, tüm gün pil ömrüne sahip yükseltilmiş LİFEBOOK U7311 kapaklı ve STİLİSTİK Q7311 tablete de sunuyor.

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Yeni LIFEBOOK ve STYLISTIC modelleri hemen sipariş edebilirsiniz. Fiyatlar bölgeye ve teknik özelliklerine göre değişmektedir.