Gain Dizisi 10 Bin Adım Eski sevgilin en iyi yol arkadaşın olabilir mi

ESKİ SEVGİLİYLE YOL ARKADAŞI OLMAK MÜMKÜN MÜ?

GAİN’in seyirciyle buluşan ilk özgün komedi dizisi ‘10 Bin Adım’ yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. Son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.

Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören komedi dizisi ‘10 Bin Adım’ yeni bölümleriyle de çok konuşuluyor.

Hikayesi Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’a ait olan ve senaryosu yine Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alınan komedi dizisi ‘10 Bin Adım’, “Eski sevgili ile dost kalmak mümkün mü?” sorusunu odağına alarak, sevgililikten arta kalan arkadaşlığı on bin adımlık bir macera içerisinde irdeliyor.

Eski sevgilin en iyi yol arkadaşın olabilir mi?

Duygusal birlikteliğini tüketen iki insanın aynı amaçla çıktıkları yol arkadaşlığında eski defterlerin açılmasından şimdiki hayatlarına dair fikir alışverişinde bulunabilmelerine kadar pek çok farklı anın sunulduğu dizi akıllara “Eski sevgiliyle dost kalmak mümkün olur mu?” sorusunu getirmeyi de ihmal etmiyor.

Geriye dönük defterlerin açılmasından, küçük laf sokmalara kadar eski ilişkiye dair bütün yaşanmışlıkları muzip bir dille anlatan dizide gün sonunda yolların tartışma ile ayrılmasına rağmen ertesi gün yine ‘10 Bin Adım’ hedefiyle bir araya gelinmesi, yerleşen alışkanlıkları absürt bir mizahla seyirciyle aktarıyor.

Gain’i indirmek için;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trgain.mikrogain

https://apps.apple.com/us/app/gai-n/id1516180910

https://appgallery.huawei.com/#/app/C103593621