Samsung Galaxy A6 Plus (2018) incelemesi: Fiyatı dengeleri değiştiriyor

Samsung'un kimlik krizi yaşadığı modellerinden birisi olan A serisi, J serisinin bir üst versiyonu diyebiliriz.

Bu sene Galaxy A6 ve A6 Plus isimli 2 yeni model piyasaya sürdü. Bu modeller genellikle yeni çıkan A8 serisi ile karıştırılıyor. A8 serisinde amiral gemisi telefonların tasarımı olan sonsuz ekran bulunurken, A6 serisi J serisinin ana menü tuşu olmayan modelidir.

Aslında A6 ve A8 serisi ekranları sonsuz ekran olarak geçiyor fakat ufak farklar bulunmaktadır. Aşağıdaki 4 Samsung modelinin karşılaştırmalı resminden aradaki farkları anlayabilirsiniz.

Peki A6 Plus serisi ile A6 arasında ne fark var? Bu sefer Samsung sadece ekran boyutu farkı değil fazladan özelliklerde sunmuş.

Şimdi gelin A6 Plus telefonu inceleyelim.

Öncelikle A6 serisi 720p çözünülüktedir. A6 Plus ise 1080p ve 18,5:9 ekran oranına sahip. Ayrıca kardeşine göre daha yüksek MP'de ön kameraya sahip. A6 16mp iken A6 Plus 24MP ve 5MP derinliğe sahip kamera çözümü sunuyor. Batarya ise daha büyük ekran sebebi ile 3500mAh pi ve 14nm Snapdragon 450 yonga setini kullanıyor.

Galaxy A6 Plus (2018) çift sim girişi veya bir sim ve bir sd kart girişine sahip. Arka kısımda parmak izi okuyucusu ve 3,5mm kulaklık girişi ile standart kulaklıklar için destek sağlıyor. Ayrıca bu giriş FM Radyo için anten işlevi görüyor.

Samsung Galaxy A6 Plus (2018) teknik özellikleri

Gövde: Alüminyum arka kasa; 160.2 x 75.7 x 7.9 mm, 186 g; Siyah, Altın, Mavi ve Lavanta renkleri

Ekran: 6.0 "Süper AMOLED, FullHD + 2220x1080px çözünürlük Infinity ekran (18.5: 9 en boy oranı), 411ppi piksel yoğunluğu.

Arka kamera: Birincil 16MP, f / 1.7 diyafram; faz algılama otomatik odaklama. İkincil 5MP, f / 1.9 diyafram, sabit odak, sadece derinlik algılama. LED ışık. 1080p / 30 fps video kaydı.

Ön kamera: 24MP, f / 1.9 diyafram; sabit odak; LED ışık. 1080p / 30 fps video kaydı.

OS / Yazılım: Android 8.0 Oreo

Chipset: Snapdragon 450: sekiz çekirdekli 1.8GHz Cortex-A53 işlemci, Adreno 506 GPU.

Bellek: 3GB RAM, 32 GB depolama veya 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı; genişleme için özel microSD yuvası.

Pil: 3,500 mAh Li-Po

Bağlantı: Çift SIM; LTE Kat. 6 (300 Mbps indirme); microUSB portu; Wi-Fi a / b / g / n; GPS, GLONASS, Beidou; NFC; Bluetooth 4.2; FM radyo.

Diğer: Arkaya monteli parmak izi okuyucu; yanda tek hoparlör; 3.5mm jack.

Bu özellikler üzerinden konuşursak A8 serisinde daha güçlü Exynos 7885 işlemci bulunuyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası ve Bluetooth 5 özelliği de A8'lerin ayırıcı özellikleri. Bu farklara rağmen A8 Plus itahalatçı garantili 2500 TL başlangıç fiyatı bulunurken, Samsung Türkiye garantili olarak 3600 TL'den satılıyor. A6 Plus ise yine aynı fiyat üzerinden 2500 TL itahalatçı garantisi ile satılırken Samsung Türkiye garantili 3200 TL'den satılıyor. Eğer ithalatçı garanti ile satın almayı kabullenirseniz fiyatı sebebi ile iyi bir seçim değil.