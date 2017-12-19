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Galaxy A8 Serisi Tanıtıldı ve Böylece Yeni Galaxy S9 Tasarımı da Onaylanmış Oldu

PetaBayt 19 Aralık 2017 Haberler Yorum Yazın

Samsung, Salı günü Galaxy S8’in en iyi özelliklerinden bazılarına sahip daha uygun fiyatlı telefon serisi Galaxy A8 ve Galaxy A8 + cihazlarını tanıttı.

Sonsuz ekran ile çerçevesiz tasarımı A serisine taşıyan marka, Ocak ayının başında telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu haberlerin yanında bir başka iyi şey ise Galaxy S9 hakkında iyi haberler getirmesidir.

Samsung’un yayınladığı grafiğe göre parmak izi sensörünün yerinde iyileştirmeler yapıldı. Bu da gösteriyor ki Samsung hatasını anlamış durumda. Galaxy S9 ile gelecek olan parmak izinin yerini de bizlere göstermş oluyor.

Böylece 2018 yılında piyasa sürülecek olan Galaxy S9 ve Note 9 serilerinn parmak izi sensörünün yeri belli oldu.

Zaten sızdırılan Galaxy S9 resimlerinde de bu durum belli olmuştu ama artık tescillendi diyebiliriz.

Samsung Galaxy A8 ve A8 + Ürün Özellikleri:

 Galaxy A8Galaxy A8 +
Görüntüle5,6 inç FHD + Süper AMOLED, 1080 × 22206,0 inç FHD + SuperAMOLED, 1080 × 2220
* Ekran köşeli olarak tam bir dikdörtgen olarak yuvarlak köşeleri hesaba katmadan ölçülmüştür
KameraÖn: Çift Kamera 16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9) Arka: 16MP PDAF (F1.7)
Boyut149.2 x 70.6 x 8.4 mm, 172 g159.9 x 75.7 x 8.3 mm, 191 g
 APOcta Core (2.2GHz Çift + 1.6GHz Hexa)
Bellek4GB RAM, 32 / 64GB4 / 6GB RAM, 32 / 64GB
Pil3,000mAh3,500mAh
Hızlı Şarj / USB Type-C
İşletim sistemiAndroid 7.1.1
LTE Kat. 11
ÖdemeNFC, MST
BağlantıWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE’ye kadar 2Mbps), ANT +, USB Tip C, NFC, Konum (GPS, Glon, BeiDou *) * BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
SensörlerHızlanma Ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
SesMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
VideoMP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

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