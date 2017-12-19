Galaxy A8 Serisi Tanıtıldı ve Böylece Yeni Galaxy S9 Tasarımı da Onaylanmış Oldu

Samsung, Salı günü Galaxy S8’in en iyi özelliklerinden bazılarına sahip daha uygun fiyatlı telefon serisi Galaxy A8 ve Galaxy A8 + cihazlarını tanıttı.

Sonsuz ekran ile çerçevesiz tasarımı A serisine taşıyan marka, Ocak ayının başında telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu haberlerin yanında bir başka iyi şey ise Galaxy S9 hakkında iyi haberler getirmesidir.

Samsung’un yayınladığı grafiğe göre parmak izi sensörünün yerinde iyileştirmeler yapıldı. Bu da gösteriyor ki Samsung hatasını anlamış durumda. Galaxy S9 ile gelecek olan parmak izinin yerini de bizlere göstermş oluyor.

Böylece 2018 yılında piyasa sürülecek olan Galaxy S9 ve Note 9 serilerinn parmak izi sensörünün yeri belli oldu.

Zaten sızdırılan Galaxy S9 resimlerinde de bu durum belli olmuştu ama artık tescillendi diyebiliriz.

Samsung Galaxy A8 ve A8 + Ürün Özellikleri: