Galaxy Note 5 için indirim bekleyenlere müjde Galaxy Note 7R geliyor

Galaxy Note 7 faciası hem yeni Note serisi bekleyenleri hem de Note 5'in fiyatının düşmesini bekleyenleri üzmüştü. Özellikle büyük firmalar Galaxy Note 5 fiyatını aynı rakamda zam yapıp fiyatları sabit tutunca 2,400 TL bandından hiç inmemişti.

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Son gelen haberler ise bir nebze durumu toparlayacak gibi. Galaxy Note 7R ismi ile yeniden piyasa sürülecekler.

Refurbished Galaxy NOTE 7 telefonlar geliyor

Refurbished nedir derseniz, kısaca arızalı cihazların onarılıp tekrar satışa sunulmasıdır. Marka genelde kendi servisinde bu işlemi yapar ve cihazı sıfır satış gibi paketler ve refurbished olarak satışa sunar. Bu ürüler genelde sıfır fiyatından %30 daha ucuza satılır.

Galaxy Note 7R ismini alacak olan telefonlarda yine 875$ yerine 250$ indirimle satılacak. 625$ lık Note 7'ler FCC sertifikasyonu da aldılar. Pil yüzünden sorun yaşayan Note 7 lerinde 3500mAh pil yerine 3200mAh pil kullanacak.

FCC Belgesi Nedir?

FCC İşareti; Elektronik cihazların Amerika Birleşik Devletleri yasalarında tanımlanan Elektromanyetik uyumluluğu ile ilgili bir sertifika ve işarettir. Bir ürün Amerika içerisinde veya dışında üretilmesi farketmez eğer Amerikan pazarına girişi için zorunlu bir işarettir.

FCC sertifikasının alınması ise tüm dünyaya satışının yapılacağı anlamına geliyor. 3000 TL gibi bir rakamla gelirse şaşırmamak gerekir. Çünkü Samsung Galaxy S8 telefonları 5000 TL fiyatla satışa sunup 400 TL hediye çeki ile yanında başka ürün satın almaya zorlamış. Satışlar düşük olunca bunu direk indirim olarak yansıtmıştı.

Bakalım servis müdahalesi görmüş Note 7 telefonların satışı nasıl olacak?