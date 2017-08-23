Galaxy Note 8 ile Gelen 6 Yeni Özellik 

Galaxy Note 8 artık resmileşti ve Samsung bu seneki amiral gemisinde yeni özelliklerle geldi. Galaxy Note 8, Galaxy S8 ailesine çok benziyor ve eski Note serilerinin DNA'larını paylaşıyor. Peki onu farklı kılan neler var?

Geçtiğimiz yıl patlayan Note 7 serileri aynı zamanda Galaxy S7 Edge serisine sadece kalem eklenmiş gibiydi. Bu sene de Galaxy Note 8 kendi kimliğini korumaya çalışırken Galaxy S8 Plus ile benzerlikler içeriyor.

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Peki yeni telefonu diğerlerinden ayıran özellikler neler merka ediyorsunuzdur. Kağıt üzerinde S8 serileri ile aynı gözüken telefonun diğerlerinden ayıran farkları.

Çift Kamera

Galaxy Note 8'deki en büyük değişim çift kamera. Çift kamera akıllı telefonlarda şu an çok popüler ve Samsung'un ilk çift kameralı telefonu.

Samsung'un çift kameraları 12mp iki sensörle çalışır. Samsung'un süper hızlı çift pikselli otomatik netleme ve f / 1,7 diyaframı ile donatılmış geniş açılı bir objektif. İkincil sensör, 2x optik zoom ve 10x dijital zoom elde etmenizi sağlayan, f / 2,4 diyafram değerine sahip bir telefoto objektiftir. Buradaki asıl dikkat çeken özellik, Galaxy Note 8'in her iki lenste de optik görüntü sabitleme özellikli ilk çift kamera sistemine sahip olmasıdır; bu da, her lense ait görüntülerin çoğu aydınlatma koşulunda keskin ve keskin olması gerektiği anlamına gelir.

İkinci sensör ayrıca, OnePlus 5 veya Moto Z2 Force gibi diğer ikili kamera cihazları gibi alan derinliği efektleri kullanmanızı sağlar. Canlı Odak özelliği ile, ya çekimi önizlerken veya çekildikten sonra alan derinliğini ayarlayarak daha fazla kontrole sahip olursunuz. Çift Taraflı Çekim modu, her iki lensi aynı anda kullanarak çekmenizi sağlayan ve bu nedenle temel olarak bir resim çekebileceğiniz ve mercekler arasında geçiş yapmak zorunda kaldıktan sonra hangisini beğendiğinizi seçebileceğiniz anlamına geliyor.

Daha Fazla RAM

Daha fazla RAM sunulması teknik olarak yeni bir şey değil. Ancak yüksek hacimli bir cihaz için yeni özelliktir. Galaxy S8'in Asya pazarındaki telefonlarında daha fazla RAM sunan modelleri bulunuyor.Çinli OEM telefonlarla baş etmek için bunu yapmak zorundaydı.

Galaxy Note 8, tüm pazarlarda 6GB RAM sunan ilk global pazar ürünü Samsung cihazıdır. Galaxy S8 ile Note arasındaki bu RAM farkı Samsung'un köklerine döndüğünü gösteriyor. 6GB RAM ile Note 8 daha fazla multimedya gücü sağlayacaktır.

Uygulama Eşleştirme

Samsung'a sıkça yapılan bir eleştiri varsa, bu onların yazılımları ve özellikle yazılım deneyimine gerçekten bir şey eklemeyen yeni özellikler getirmesidir. App Pairing ile, Samsung'un kullanıcılarını dinlediği görülüyor ve bu özellik Note 8'in çoklu görev yeteneklerini göstermenin harika bir yoludur.

Uygulama Eşleştirme temel olarak iki uygulamayı birbirine eşlemenize ve bunları aynı anda çoklu pencerede, Uygulamalar Kenarında veya ana ekranda yerleştirilebilen kısayol simgesine dokunarak başlatmanıza olanak tanır. Örneğin, Chrome ve YouTube, Hangouts ve Gmail veya başka bir kombinasyonu eşleştirebilirsiniz.

Note 8'in geniş ekranı düşünüldüğünde (6.3 inç) bu özelliğin kullanım alanı genişleyecektir.

Canlı Mesajlaşma

S Pen'e gelen en iyi özelliklerden birisi. Elle yazılan notları gönderebilme becerisi olarak açıklayabiliriz. Bu Samsung olmayan cihazlarında aynı mesajı alacağı bir özellik.

Basit olursak bu aslında gif yapma uygulaması. Yazı kalınlığı seçiyorsunuz, sonra renk ve arkaplan seçimi. Daha sonra S PEN ile yazıyı ekleyerek telefonun gif dosyasını yaratmasını bekliyorsunuz. Bu andan sonra nerde paylaşmak isterseniz size kalmış. Samsung buna live messages yani Canlı Mesajlar adını koymuş.

Telefon yazılan yazıya hava fişek benzeri bir efekt ekliyor. Geri kalan sizin hayal gücünüze bağlı. Modası geçmeden telefonu satın alırsanız kutlama mesajlarınız havalı olacaktır.

Bluetooth 5 ve Gigabit LTE (5G)

Bunlar hemen göze çarpmayan bir özellikler. Çünkü yakın gelecekte çok işe yarayacak. Aslında buna yenilik demek zor ama etrafta pek duyamayacağınız bilgiler. Çünkü Galaxy S8 üzerinde de bu özellikler bulunuyor.

Bluetooth 5 ile bağlantı kuracağınız cihazların sayısı çok artacak. Artık menzili genişliyor ve enerji harcama seviyesi düşüyor. Bluetooth 4.x BLE, 1Mbps'de veri aktarabilir, Bluetooth 5 BLE bunu 2Mbps'ye iki katına çıkarıyor. Yayın kapasitesinin boyutu 31 bayttan 255 bayta çıkıyor. Maksimum 2,5 kat daha az güç kullanacak.

Gigabit LTE yani 5G ise bir kaç yıla kalmaz telefon operatörleri tarafından sunulmaya başlanacak. Testleri çoktan yapılıp baz istasyonları ayarlandı.

Gigabit LTE (5G), 4K video akışı, VR'de içerik akışı, yüksek çözünürlüklü video görüşmesi, isteğe bağlı video içeriğine anında erişim ve bulut depolama alanına daha hızlı erişme gibi diğer olasılıklarla sunabileceği çok şey var. Özetle gelecek geldi ve kapıda bekliyor. Konusu aılmışken yazıdan sıkılanları hemen geleceği merak edenlere yeni Mercedes'in videosuna ışınlayalım https://www.youtube.com/watch?v=hy5Ia8Vg2y4

6.3-inç Quad HD Süper AMOLED Sonsuz Ekran

Sonsuz ekran, sınırsız ekran, çerçevesiz ekran. Hiçbir tanım uygumuyor buna. Inhuman Türkçe tanımına döndü iş. Neyse siz anladınız. Samsung için yeni bir özellik değil. Ama canlı renkler, canlı siyahlar ve sürükleyici bir deneyim vaadediyor. Yneilik nedir derseniz diğer akıllı telefonlardan ayrı olarak 18.5: 9 en-boy oranına sahip. Note 7 ile hemen hemen aynı kasada bir telefon ama yarım inç daha uzun.

Telefonda ana menü butonu yok ve bütün uygulamalar kısayoluna hoş bir ekran hareketi ile ulaşabiliyorsunuz. Merak ettiğim nokta üst kısımdaki kısayollara nasıl ulaşılıyor.

Ekranı yukarı çekince uygulama kısayolları geliyor. Belki aşağı çekince üst menü açılıyordur. Samsung sesimizi duyrup telefon gönderirse daha detaylı bir inceleme sunarız artık.

Peki sizin favori özelliğiniz nedir? Galaxy Note 8'i satın almayı düşünüyor musunuz?

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