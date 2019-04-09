Galaxy Note 8, S8 ve S8 + sonunda Android 9 Güncellemesini Aldı

Samsung nihayet ABD'de satılan kilidi açılmış Galaxy Note8 , S8 ve S8 + üniteleri için şirketin yeni One UI kaplamasıyla güncellemeyi Android 9 Pie'ye yaymaya başladı.

ABD’den kilidi açılmış bir S8, S8 + veya Note8’i satın aldıysanız güncellemelerinizi kontrol edin. Yeni firmware sürümü Not8 için N950U1UEU5DSC1'dir ve 1.5GB'lık bir indirme gerektirecektir. Boyut, S8 ve S8 + için yaklaşık olarak aynıdır ve kurulumdan sonra sırasıyla G950U1UEU5DSC1 veya G955U1UEU5DSC1 sürümlerini alacaksınız.

Tüm güncellemeler, Mart 2019 güvenlik düzeltme eki düzeyiyle geliyor, Nisan değil, ancak bu noktada hala Pie'nin olmamasından daha iyi.

S8, S8 + veya Note8 Türkiye kullanıcılarında durum nasıl, yorumlarınızda kullandığınız sürümü bekliyoruz.