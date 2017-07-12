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Galaxy Note 8 Tanıtımı 23 Ağustos 2017 Tarihinde Olabilir

PetaBayt 12 Temmuz 2017 Haberler Yorum Yazın

Geçen yıl Galaxy Note 7 serisi ile büyük bir felaketi yaşayan Samsung, bu sene Galaxy Note 8 ile bekleyenlerine çok güzel özellikler hazırladı. Galaxy Note 8'in piyasaya çıkış tarihi konusunda çelişkili söylentiler duyuyorduk ancak Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, telefonun 23 Ağustos 2017 tarihinde gelebileceğini gösteriyor.

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Daha önceki söylentiler telefonun Ağustos'tan hemen sonra ya da Eylül aynın sonunda tanıtılacağı yönündeydi. Firma oldukça heyecanlı olmalı ki tanıtımı her zamankinden biraz daha geriye çekiyor. Telefon maliyetinin ise 900$ civarında olması bekleniyor.

Galaxy S8 / S8 Plus modellerine benzeyen Note 8'in aşağıda görüntüsünü görebilirsiniz. Note 8, Galaxy S8 serisinde yer alan aynı kenardan-kenara ekran teknolojisine sahiptir.

Galaxy Note 8'i şimdide meraklı bakışlar sarmış durumda. Bu geçen seneki olaydan sonra ilginin azalmadığını gösteriyor. Şimdiye kadar bir çok söylenti çıktı ve nelerin tam olarak doğru olduğu bilinmiyor.

Beklenen Galaxy Note 8 Özellikleri

Galaxy Note 8 ön ekranda parmak izi okuyucusu.

Android 7 ile gelecek.

900$'ın üzerinde bir fiyatla gelebilir.

Çift arka kamera ve S-PEN

Galaxy S8'den daha küçük çerçeveli gelebilir.

En az 64gb'lık depolama alanı.

Infinity display adı verilen sonsuz ekran

iPhone 8'in ertelenebilme haberleri Samsung'u hızlandırmış olabilir

Malzeme tedariğinde sorunlar yaşadığı söylenen Apple'in iPhone 8 tanıtımını ertelemesinin olası olduğu söyleniyor. Bu söylentiler ayyuka çıkmış durumda. Bu sebeple Samsung elini çabuk tutup Apple'dan rol çalma peşinde de olabilir.

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