Galaxy Note 8 ve Note 9 Arasındaki Farklar

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'u tanıtmaya sadece günler kaldı. Fakat tanıtım günü yaklaştıkça ortaya çıkan sızıntılar ile yeni telefonun aslında neye benzediğini şimdiden biliyoruz. Peki bu bilgiler ışığında elimizde neler var, geçen senenin Note serisi Galaxy Note 8 ile arasında ne farklar olacak, beraber öğrenelim.

Büyük Ekran

Note 8 phablet telefonu 6.3 inç ekranla çalışırken yeni Note 9 serisi 6.4 inç ekranla gelecek. Telefon CAD şeması üzerinden render eidlince cihazın ölçüleri de ortaya çıkıyor. Phonearena tarafından yapılan bu işlemlerde yeni cihazın 76,3mm uzunluğua (eskisi 74.8mm), 162mm genişliğe (eskisi 162.5mm) sahip olduğunu öğreniyoruz.

Daha Fazla Depolama Alanı

4K 60fps'lik video kayıt çağında Samsung gereğini yapıyor ve telefonun dahili hafızasını 512GB'a çıkartıyor. Harici SD kart ile beraber telefon 1 terabayt hafızaya ulaşıyor. Bunun için 200$ daha fazla ödemek gerekecek.

Yavaş çekim ve değişken diyafram

Note 9'un sızdırılan perakanede paket bilgilerinde, değişken diyaframa sahip bir kamera olduğunu görebiliyoruz. f / 2,4 ila f / 1,5 arasında değişen benzersiz bir diyaframa sahip anlamına geliyor. Ayrıca cihazda S9 serisinde olduğu gibi gelişmiş yavaş çekim modu da bulunacak. Belki de daha iyisi..

Gorilla Glass 6 Cam

Önümüzdeki haftalarda Oppo marka telefonlarda yer alacak Gorilla Glass 6 dayanıklı cam teknolojisi, umuyoruz ki Note 9 serisinde de olacak. Note 8 üzerinde Gorilla Glass 5 seri cam bulunuyor.

Yeni S-PEN

S-PEN bu sefer çok gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. Bluetooth bağlantısı ile kalem telefonun özel bir parçası haline gelecek.

Oyunculara Özel

Note 9 günümüzün en popüler oyunu Fortnite'ın mobil sürümü ile başlatılacak. Bu denli büyük bir oyun açılışının Note 9 ile yapılmasından anlam çıkarmalıyız. Oyunculara özel bir Note 9 serisi daha iyi soğutma ve kontrol üniteleri ile karşılaşabiliriz.

Batarya

Galaxy Note 9'un 4000mAh bir pile sahip olacak ve bu Note 8'e kıyasla %20 lik bir artış anlamına geliyor.