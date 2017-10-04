Galaxy Note 8’inizin güvenliğini nasıl sağlarsınız

Samsung, Galaxy S8 sahiplerine ve gelecekte satın alacaklara özel bir video yayınladı. Aşağıda görebileceğiniz gibi ekran kilidi deseni, şifre seçimi, parmak izi koruyucusu ve yüz tanıma ayarlarını nasıl yapmalısınız videoda anlatılıyor. Ayrıca verilerinizin güvenliği de videonun içinde anlatılmış.

Ortada karmaşık bir durum yok. Özellikle daha önce Samsung marka bir telefon kullandıysanız bir çoğu özelliğe aşinasınız demektir. Pek çoğunuz telefonu nasıl güvende tutacağınızı biliyorsunuz.

Galaxy Note 8’inizi korumak söz konusu olduğunda bilmeniz gereken husus, yüz tanımanın diğer kilit biçimlerinden daha az güvenli olduğudur. Galaxy S8’de de olduğu gibi Note 8’in yüz tanıma sistemi, bir fotoğraf tarafından kandırılabilir. Neyse ki, bununla ilgili bir sorumluluk reddi, Galaxy Note 8’de yüz tanıma işlemini başlatmadan önce ortaya çıkar. Yani Samsung bu durumu biliyor ve sizi en başından uyarıyor.

Galaxy Note Güvenlik İşlemleri

Galaxy Note 8 Fotoğrafları