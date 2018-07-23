Galaxy Note 9 512GB Bellek Seçeneği ile Geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, yeni standartları belirlemek istiyor. Gelen haberlere göre değişen sadece S-PEN değil. Daha fazla bellek seçeneği ile geliyor. 512G dahili bellek ile ile standartları yükseltecek olan modelin fiyatı da bir o kadar yüksek. 512GB bir Note 9'a sahip olmak isterseniz 1300 Euro gibi bir rakamı gözden çıkarmalısınız.

Bugün değişik renk çeşitleri ile karşımıza çıkan cihazın 1000$ civarında olacak fiyatının yanında diğer varyantlarn fiyatı da belirlenmiş oldu. Cihazın beklenen varyantları 64, 128 ve 512GB. 256GB olan modelin ise gelmesi beklenmiyor.

Son bir bilgi ise 512GB olan modelin sadece Mavi ve Siyah renkleri piyasaya sürülecek.

Bir önceki Note serisi Galaxy Note 8 ise şu an Avrupa'da 600 Euro civarında bir rakamdan satılıyor.