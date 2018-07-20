Galaxy Note 9 Fiyatı Sızdırıldı

Samsung'un Galaxy Note'u en üst seviye phablet telefon olarak üstün donanımı ile ağzına kadar dolu gelmesi bekleniyor. Her sene sonunda olduğu gibi yeni iPhone modelleri ile beraber en çok beklenen telefon modeli. Sızıntılara göre S-PEN kalemde büyük değişiklikler olacak. Hatta kalemin şarj olması da bekleniyor. Bunun gibi yenilikler sebebi ile fiyatının 1000$ barajını aşacağı tahmin ediliyordu. Yine de net fiyat gizemini koruyor.

Peki Galaxy Note 9 fiyatı ne olacak?

Polonya'dan gelen bir sızıntı iddia seviyesinde kalsa da telefonun 1000@ barajını kırmayacağı görüşünü destekliyor. Samsung şimdiden ekipleri ile toplantılar ve eğitimler düzenliyor. Böylece telefon raflara gelir gelmez satışa hazır olacak. Polonyalı teknoloji sitesi Spider's Web'in söz konusu toplantılarda bulunan bir kişiden aldığı sızıntıya göre Galaxy Note 9 fiyatı 990 Euro olacak. Bunu ABD dolarına dönüştürürsek %20 KDV kalkınca 960$ gibi bir rakam çıkıyor karşımıza.

Ayı kaynak diğer söylentileri de teyit etmiş durumda. S-PEN'de bluetooth bağlantısı olacak. Telefonun Polonya'da çıkış renkleri ise Siyah, Mavi ve Mor. Daha önceki sızıntılarda gözüken gri ve kahverengi renkleri ise sınırlı sayıda çıkarılacağı anlamına geliyor.

Samsung, Galaxy Note 9'u 9 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtacak. Muhtemel bir Samsung Unpacked etkinliğinde yapılacak olan bu tanıtım sonrasında telefon 24 Ağustos'ta raflarda yerini alacak.

Kaynak Spider web (lehçe dilinde)

Galaxy Note 9 için Türkiye fiyatını ise şöyle açıklamaya çalışalım. iPhone X şu an ABD'de vergiler dahil 999$'a satılıyor. Türkiye satış fiyatı ise 7499 TL. Beklenen fiyat budur fakat piyasaya ilk girişinde 8500 TL gibi rakamları görürsek şaşırmamak lazım