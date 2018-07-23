Galaxy Note 9 Kablosuz Şarjı İki Cihazı Aynı Anda Şarj Edecek

Galaxy Note 9'un tanıtımına bir kaç hafta kalmışken cihaz hakkında bilgilerde netleşmeye başladı.

Bu sızıntılardan birisi telefonun Lila rengindeki render'ı oldu. Nieuwe Mobiel'den bize gelen sızdırılmış görüntü, akıllı telefonun ön, arka ve sol tarafını gösteriyor. Bu görüntüde bilmediğimiz yeni bir şey ama sadece Lila rengi Note telefon yenilik olarak sayılabilir.

Nieuwe Mobiel

MySmartPrice tarafından sızdırılan ikinci render ise yeni telefonun Mavi rengini bizlere gösteriyor. Yeni bir şey yine yok fakat telefonun farklı renklerde nasıl gözükeceğine dair bilgiler çoğalıyor.

Wireless Charging Duo

İkinci sızıntı ise kablosuz şarj hakkında. Sızıntı Twitter'da Roland Quandt'tan geliyor ve ürünün perakende ambalajını gösteriyor.

Kutunun ön tarafında görüldüğü gibi, Kablosuz Şarj Cihazı Duo, Samsung'un mevcut kablosuz şarj standına benziyor ancak ek bir özelliğe sahip. Kutunun yan kısmında 2 telefon yan yana görülüyor ve bu da aynı anda iki cihazın şarj edilebileceği anlamına geliyor.

Geçmişte Samsung, akıllı telefonlarını ilk sipariş eden müşterilerine ücretsiz aksesuarlar sundu. Bu üründe telefonu yeni alanlara ücretsiz sunulabileceği gibi yeni akıllı saat Galaxy Watch ile beraber satın alınan telefonlara hediye edilebilir.

Maalesef, fiyatlandırma konusunda herhangi bir onayımız yok. Samsung'un en yeni kablosuz şarj standı genellikle 70 dolara mal olduğu için, bu aksesuarın müşterileri 100 dolara yakın bir değere getirmesi mümkün olabilir.

Son olarak, Galaxy Note 9 için S Pen ve uzaktan işlevselliği hakkında bazı yeni bilgiler keşfedildi. XDA, sızan Samsung Tab S4 ürün yazılımında bulunan AirCommand uygulamasına kazıldı. İçinde, kalemin bazı uzaktan işlevlerinde ipucu veren birkaç kod dizisi buldular .

S Pen için öne sürülen özelliklerden bazıları şunlardır:

S Pen'in tek düğmesine basarak müziği kontrol edin

Uzaktan kamera deklanşör

S Pen'in kilitlenmeden önce telefondan çıkarıldığı sürece, Not 9'un ekranını açar ve kilidini açar.

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonu için bir seçenek

Belirli bir uygulamayı başlatmak için S Pen'in düğmesine uzun basın

S Pen'in düğmesinin tek ve çift basışları için potansiyel olarak özelleştirilebilir eylemler

Bu bilgiler söylenti kategorisinde fakat kaynaklar güvenilir. Gerçekleri 9 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.