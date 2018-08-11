Galaxy Note 9 ve iPhone X: En Pahalı Telefonların Karşılaştırması

Samsung, Galaxy Note 9 model amiral gemisi telefon modelini yeni açıkladı. Bu şimdiye kadar piyasaya sürülmüş en pahalı Samsung telefon. Peki en pahalı en iyisi mi? Bu konuda kesin karar vermek hatalı olabilir. Karşısına ise aynı değerdeki bir başka amiral gemisi iPhone X'i getirdik.

Bu iki telefon arasında kalanlara bir bakış açısı getirmeyi umuyoruz. İyi olan kazansın.

Tasarım ve Ekran

iPhone X ve Galaxy Note 9 arasında farklılıklar oldukça belirgindir. Note 9, bariz bir şekilde daha büyük bir yapıya sahip. iPhone X ise daha narin fakat kesinlikle küçük bir telefon değil. iPhone X'in 5.8 inç ekranına karşılık Note 9 6.4 inç bir ekrana sahip.

Bir diğer estetik fark ise iPhone X'in reklamlarda bile dalgası geçilen çentik. Note 9 ince çerçeve trendini sürdürürken iPhone X'in optik özelliklerle donattığı bir çentiği bulunuyor. Bunlara rağmen Note 9'dan daha estetik bir duruşu var. Note 9'un daha maskulen bir telefon olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca Note 8 serisine göre 9'da kalınlık ve çerçeve inceliği biraz daha artmış durumda. Buna sebep olan 4000mAh batarya ise kabul edilebilir gibi gözüküyor.

Ekran teknolojisi açısından, iPhone X'in 1125 x 2436px OLED ekranı, Galaxy Note 9'un 1440 x 2960 AMOLED ekranına karşı iyi performans sergiliyor. İki ekranı da Samsung'un ürettiğini eklemek gerek. Ayrıca Apple cihazda etkinleştirilen True Tone teknolojisi ile iPhone X daha canlı bir ekran izlenimi sunabilir.

Genel olarak iPhone X, Note 9'a göre daha az dikdörtgen bir tasarıma sahip. Her iki cihazda yuvarlatılmış kenar ekranları sebebi ile elde güzel hissettiriyor. Daha ufak yapısı ile X, tek elde kullanımı daha kolay bir telefon. İki cihazda oldukça ağır. iPhone X 174gram, Note 9 ise 198gram ağırlığında.

Kullanıcı Arayüzü ve Performansı

Android ve iOS tartışması neredeyse zaman kadar eski. Artık söz konusu tartışma hız ve akışkanlık üstüne değil. Bunun yerine, farklılıklar artık çevre birimleri ve deneyimlerle daha fazla ilgilidir. Elbette S-Pen bu farklılıkların en önemli noktası anlamına gelir.

Cihazınız için uzaktan kumanda olarak kullanılabilen bu cihaz, iPhone için henüz gerçekleşmemiş bir deneyim. Açıkçası iPhone X için böyle bir aksesuar bulmayacaksınız. Ayrıca Samsung DEX ile telefonu büyük bir ekrana bağladığınızda S-PEN'in gücü daha da artıyor.

Dediğimiz gibi normal kullanım hızı ve menülerde gezintiler artık önemli bir karşılaştırma sebebi değil. Karşılaştırmalar farklı sonuçlar içerebilir ama dediğimiz gibi bu konuda bir önemleri bulunmuyor. 6-8GB RAM'e sahip Snapdragon 845 işlemci setine sahip Note 9, Apple'ın iPhone X üzerinde kullandığı A11 Bionic işlemcisine karşı iyi performans gösterir. Tam sonuçları görmek için biraz beklemek gerekecek ama iki telefonun da performansı üst düzeydir.

Kamera

Kamera konusunda sıkı bir rekabet olacağı belli. Daha derin testler geldiğinde sıkı bir mücadele göreceğiz. 12MP geniş açılı kamera ve f/1.5 ile f/2.4 diyafram arasında geçiş yapabilme yeteneği Note 9'u çok güçlü kılıyor. Benzer özellikteki iPhone X kamerası da iyi işler çıkarıyor.

Her ikisi de, çift optik sabitleme ve “portre modu” bokeh özellikleriyle kağıt üzerinde yüksek düzeyde yetenekli telefonlar. Şimdilik söyleyebileceğimiz, Samsung Galaxy Note 9, iPhone X'in sonuçlarından daha sıcak kareler çıkartabildiğidir. Note 9 ayrıca daha fazla fotoğraf yazılımı sunuyor. Otomatik ayarlarda ise sonuçlar birbirlerine oldukça yakın.

Sonuç

Seçim yapmak için karşımızda iki zorlu telefon modeli bulunuyor. Fakat iki cihazda doğaları gereği, özellikle Note serisi çok yönlü bir cihaz. S-PEN bütün rakiplerinin karşısında ayrıcı bri fark olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı ve kullanışlı not alma özellikleri sunar ve son seride gelen Bluettooth özelliği çıtayı çok yükseltti. Ayrıca Apple DEX özelliğine de yanıt veremiyor.

Sonuç olarak günlük telefon kullanma performansınız ile aslında çoktan kararınızı vermiş olmalısınız. İyi bir phablet telefon istiyorsanız Note 9'u seçmekten başka şansınız da bulunmuyor.